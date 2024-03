Sainz a Mercedesnél? „Akkor lenne mit megmagyarázniuk”

A Mercedes és Hamilton útjai 12 közös szezon után különválnak majd, hiszen a hétszeres bajnok a Ferrarinál folytatja. Mindez természetesen azt jelenti, hogy Toto Wolffnak új pilóta után kell néznie, lehetőségekből pedig egyáltalán nincs hiány.

Hogy kit választhatnak, vagy ki lenne az ideális választás, arról már rengeteg vélemény született, a Hamilton miatt távozni kényszerülő Sainz neve viszont nem merült fel túl sűrűn. Az F2-ben vitézkedő Mercedes-junior, Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, de még Sebastian Vettel neve is gyakrabban került szóba a csillagosokkal, mint Sainzé, és akkor a legfrissebb, Max Verstappennel kapcsolatos pletykákról még nem is beszéltünk.

1996 világbajnoka, Damon Hill mindenesetre látna rációt abban, hogy Sainz helyet cserél Hamiltonnal, de azért mégis van egy bökkenő ebben a történetben: „A Mercedes megfelelő csapat lenne számára? Ott van ez a probléma, hogy egy csere esetén a Mercedesnek meg kéne magyaráznia, miért választották azt a versenyzőt, akit kidobtak azért, hogy a tőlük távozó pilóta a helyére ülhessen” – tette fel a kérdést az F1 Nation Podcastben Hill.

„A Mercedesnél olyan pilótát keresnek, aki a legjobbak ellen is megállja a helyét, Sainz pedig képes erre, miközben a Ferrari személyében egy nagyon nagy alakulat tagja volt, tehát ismerős neki a nyomás. Carlos szerintem erős jelölt lenne arra az ülésre.”

Hill emellett Antonelli esetleges felhozásáról is elmondta véleményét. „Ha egy fiatal pilótát ültetsz be, neki még meg kell szoknia a csapatot és a légkört. Meg kell tanulnia a Forma–1-et. Láthatjuk Oscart [Piastri] és a hatalmas tehetségét. Még ő is tanul.” Eközben Alonso szerződtetése sem tűnik magától értetődőnek: „Ha őt rakod be, nem tudod, mennyi ideig fog még versenyezni.”

Mindezek alapján Wolffnak rendesen fel van adva a lecke, de az biztos, hogy nem fogják elkapkodni a döntést. Az persze szinte garantált, hogy amennyiben a Red Bullnál dúló belviszályok miatt Verstappen esetleg kilépne a szerződéséből és elérhetővé válna ’25-re, akkor az osztrák csapatfőnök vélhetően mindent megtenne azért, hogy megszerezze a holland bajnokot.

Látszólag ennek a bekövetkezését próbálja megakadályozni Christian Horner is, aki hétfőn Verstappen menedzserével találkozott.