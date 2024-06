Sainz a Leclerc elleni esetről: „Túl sokszor panaszkodik”

A két vörös autó ugyanabban a pozícióban zárta a futamot, ahonnan rajtoltak, miután Charles Leclerc az ötödik, Sainz pedig a hatodik helyen ért célba. A rajtot követően a monacói pilóta volt előrébb, és óvni akarta az abroncsait, hogy később taktikai előnybe kerülhessen.

A harmadik körben viszont Sainz kívülről próbálta őt megelőzni, a két autó összeért, és a spanyol végül a bukótérbe kényszerült, de elment a másik Ferrari mellett. Leclerc a futamot követően nagyon nem volt elégedett a helyzettel, mivel szerinte nem ezt beszélték meg a csapattal a rajtot megelőzően, az incidensben ráadásul az autója is sérült.

Ha nincs ez a csapaton belüli viaskodás, akkor talán elkaphatta volna George Russellt, kinek megelőzéséhez vélhetően még egy extra körre lett volna szüksége. Amikor viszont Sainzot is megkérdezték, ő hogyan látta az eseményeket, a spanyol egészen más képet festett a helyzetről és még Leclerc-nek is odaszólt egy kicsit.

„Szerintem túl sokszor panaszkodik valamire a futamok után. Lehet, hogy a pillanat hevében így gondolja. Igazából az idény ezen pontján nem is tudom… Én támadni akartam, új lágyakon voltunk, miközben a Mercedes használt lágyakon, ezért az első körökben muszáj volt támadnunk, ahogyan arról a futam előtt beszéltünk is. Megelőztem Charles-t, mert nem tudom, hogy hibázott-e, vagy csak túlságosan is menedzselte a gumikat.”

Miközben Leclerc-t látszólag nagyon felzaklatta az incidens, Sainz főként nem emiatt, hanem a stratégiai döntések miatt volt bosszús, mivel szerinte előrébb is végezhettek volna. A verseny bizonyos pontjain ugyanis nemcsak a csapattársa, de Lewis Hamilton előtt is állt, és még George Russellt is sikerült majdnem levadásznia.

„Később sikerült majdnem elmennem Lewis mellett, akit aztán elévágással meg is előztünk, majd közel voltam Russellhez is a kerékcserét követően, szóval úgy vélem, én csak azt csináltam, amit egy versenyzőnek csinálnia kell, amit elvárnak tőlem, miközben ő [Leclerc] többet akarta menedzselni a gumikat.”

„A végén igazából ez ki is fizetődött neki, hiszen előttem ért célba a lágy-közepes-lágy stratégiával. Én úgy döntöttem, agresszív leszek a lágy-közepes-keménnyel, de végül nem jött össze. Ez van” – zárta a spanyol, aki tehát összességében egészen máshogy látta a helyzetet, mint Leclerc.

Második hely a futamon, második hely a bajnokságban, Norris mégsem túl lelkes emiatt.