Sainz a harmadik helye után: minden kör egy igazi kalanddal ért fel ezen a pályán

Miközben a Ferrarik Kínában kevésbé találták a tempót, addig Miamiban most látszólag ismételten ők tűnnek a Red Bull első számú kihívóinak, és ezt a kvalifikáció során is bizonyították. Charles Leclerc és Sainz a második és harmadik helyre kormányozta autóját, a spanyol pedig elsősorban a kihívásokról beszélt a leintést követően.

Emellett pedig megjegyezte azt is, hogy bánja a sprintfutamos eredményét, hiszen hosszú körökön keresztül üldözte Daniel Ricciardót, de végül képtelen volt megelőzni, így meg kellett elégednie az ötödik pozícióval. Egy jobb időmérővel elkerülhette volna a problémát, így most igyekezett erősebb teljesítményt nyújtani.

„Őszintén szólva kissé kár a ma délelőttért. Nem tudtam megelőzni Danielt, de tudtam, hogy megvan a tempónk. Tudtam, hogy egy jobb időmérő edzéssel a legjobb háromba kerülhetek. Sikerült futnunk pár tiszta kört. Nagyon nehéz ezen a pályán a friss lágyakkal, minden kör egy igazi kaland a szél miatt, és nem tudod, mi fog történni. Mindezt figyelembe véve nem futottam rossz köröket.”

Miamiban a nagy hőség miatt a lágy abroncsok rendkívül hamar túlmelegszenek, és ezzel mindenkinek meggyűlt a baja. Emiatt volt az is, hogy Lando Norris és a Mercedesek egy ponton a közepessel is próbálkoztak, hátha az jobban bírja. Sainz is úgy érezte, szinte lehetetlen volt tiszta kört futni a meleg és egyéb tényezők miatt.

„Amikor befejezed a köröd, mindig úgy érzed, hogy sokkal gyorsabb is lehettél volna, de igazából majdnem lehetetlen tökéletes kört futni ezen a helyszínen. Mindig van egy hely, ahol megcsúszol, ahol túlmelegíted a gumikat, ahol elkap a szél, és ilyenkor elkezdesz küszködni, szóval a penge élén kell táncolnod. Rendkívül trükkös pálya ez a vezetés szempontjából.”

A harmadik rajthelye saját elmondása szerint azonban a futamon még nagyon is az előnyére válhat: „A harmadik hellyel a pálya tiszta oldalán leszünk holnap, ami mindenképpen segíthet a rajtnál” – tette még hozzá a spanyol pilóta.

A pole-t szerző Verstappen eközben szintén nehezen érzett rá a körülményekre, és saját elmondása szerint nem élvezte annyira az időmérőt.