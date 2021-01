Sainz: a Ferrarinál mindig nagy a nyomás, nem számít, hány éves a szerződésed

Carlos Sainzot még 2020 májusában szerződtette a Ferrari, miután nem hosszabbították meg a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel lejáró szerződését. A spanyol versenyző csapattársa Charles Leclerc lesz, Mattia Binotto elmondása szerint pedig szabadon versenyezhetnek majd.

Sainz ennek ellenére elismerte, hogy nehéz lehet a szezonkezdet számára, miután alig lesz ideje összeismerkedni a 2021-es autóval, bár a Ferrari azt tervezi, hogy egy régebbi autójával még szervez egy privát tesztet a spanyolnak.

„Tudom, hogy úgy fogok megérkezni a Ferrarihoz, hogy szükség lesz egy pár versenyre, mire megszerzem a kellő tapasztalatot arról, hogyan tudom kihozni a maximumot az autóból” – mondta Sainz a Motorsport.com-nak.

„Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy alig másfél napot fogok tudni tesztelni, és az első versenyemen másfél nap teszttel a hátam mögött fogok rajthoz állni, egy vadiúj autóval, az igen kemény lesz. Szeretem azonban ezeket a kihívásokat, megpróbálok majd a lehető legjobban alkalmazkodni, és teljesíteni.”

Sainz korábban azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos volt a McLarennél az, hogy karrierje során először kétéves szerződést kapott, elmondása szerint ez segíthet majd a Ferrarinál is, de a maranellói alakulat azért más tészta.

„A Ferrarinál mindig nagy a nyomás, nem számít, hogy hány éves a szerződésed. Az első pillanattól kezdve gyors akarok lenni. A kétéves szerződés fontos nekem (1+1 igazából), és a Ferrarinál is fontos lesz, hogy legyen egy kis stabilitás a csapaton belül.”

„Úgy érzem, hogy a McLarennél a második szezonom során sokkal többet ki tudtam hozni az autóból. Ha megnézünk olyan pilótákat, mint Daniel Ricciardo a Renaultban, ott is egyértelműen látszódik, mennyire fontos egy kis időt fordítani arra, hogy alaposan megismerd az autót.”

„Az is egyértelmű, hogy a mai Charles Leclerc már nem az a Leclerc, aki másfél évvel ezelőtt volt a Ferrarinál, Lewis is más most, mint 2013-ban a Mercedesnél. Egy idő után sokkal jobban tudod, hogyan aknázd ki az autó teljesítményét.”

Luke Smith közreműködésével.

