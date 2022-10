Sainz: a Ferrarinak 2023 miatt szüksége van még egy győzelemre

A mezőny megérkezett Szuzukába, ahol szintén 2019-ben rendeztek utoljára F1-es viadalt, akárcsak a múlt heti szingapúri futam esetében. Egyelőre nehéz eldönteni, hogy melyik istállónak kedvezhet inkább a pálya, de ha szerencsénk van, akkor szoros csatát láthatunk majd.

A csütörtöki médianapon a Ferrari spanyolja többek között arról beszélt, mennyire fontos lenne nekik még összehozni egy futamgyőzelmet 2022-ben, mert akkor sokkal nagyobb magabiztossággal vonulhatnának el és készülhetnének 2023-ra.

„Szerintem továbbra is izgalmas a harc az elejében, csapatként a célunk pedig természetesen a futamgyőzelmek megszerzése, valamint a jó felkészülés a következő idényre, hiszen most az első hely elérése már túl nehéznek tűnik a konstruktőröknél és egyéniben is. Emiatt tehát most a futamgyőzelmek kerültek a középpontba” – kezdte Sainz.

Érzése szerint az utóbbi időben találtak valamit a Red Bullhoz képest, és ezáltal közelebb is tudtak hozzájuk kerülni, bár versenytávon továbbra sem gyorsabbak. „Zandvoortban és Spában elég messze voltunk, míg Monzában és Szingapúrban már közelebb.”

„Nem voltunk gyorsabbak a versenyen, de jobban tudtunk velük harcolni, és a célunk most az, hogy legyen egy hétvége, ahol mind az időmérő edzésen, mind a futamon erősebbek vagyunk náluk, ennek elérése pedig kihívást jelent. Ennek segítségével nyerhetnénk, ami nagyon hiányzik most, és a szezon lezárása előtt ideális lenne.”

Sainz ezek után ismét kihangsúlyozta, hogy egy sikerrel szerinte sokkal motiváltabban és boldogabban vonulhatnának el a téli szünetre, emiatt pedig a felkészülésük is jobb lehetne, de ehhez a hátralévő öt helyszín valamelyikén össze kell rakniuk egy tökéletes hétvégét.

Most Szuzuka jön, amely papíron egészen jó lehet a Ferrari autójának, de közben azért több komolyabb padlógázas szakasz is van rajta, amelyek viszont a Red Bullt segíthetik. „Úgy vélem, feküdhet nekünk, bár vannak rajta hosszú egyenesek, de közben közepesen gyors és gyors kanyarok is, melyek kedvezhetnek a Ferrarinak.”

„Lényegében mindenhol gyorsak tudunk lenni, így az igazi kérdés csak az, a Red Bull hol lesz hozzánk viszonyítva.” Ez a kérdés természetesen egyáltalán nem mellékes, hiszen Max Verstappennek újabb esélye van behúzni második bajnoki címét, és ezúttal a győzelem és a leggyorsabb kör megszerzése esetén már a többiek sem tudnának beleszólni ebbe.

A Ferrarinak tehát emiatt is fontos lenne ismét visszatalálni a győztesek útjára, hiszen szeretnék minél tovább elodázni Verstappen ünneplését. „Tudjuk, hogy előbb-utóbb meglesz neki a bajnokság, de mi győzni akarunk a Ferrari és a jövő évi kilátásaink miatt.”

„Az elsődleges cél nem a bajnokavatás elhalasztása, hanem a győzelem megszerzése, amivel a bajnokavatás is későbbre csúszik. Mi azonban most a felkészülést helyezzük előtérbe, tanulunk, igyekszünk tökéletesen kivitelezni a hétvégéket, mert akkor nő a magabiztosság, és ez remélhetőleg még több győzelmet hoz a Ferrarinak” – magyarázta az egyszeres futamgyőztes.

