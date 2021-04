Sainz: a Ferrari sorsa a győzelem, a Realnak is 12 évet kellett várnia a BL sikerre

Carlos Sainz beilleszkedése a Ferrarinál a saját bevallása szerint is gyorsabb volt, mint amire számított. Bahreinben 8. lett a spanyol, két hellyel jóval rutinosabb csapattársa mögött:

„Jó kezdete volt ez a szezonnak, elsősorban a tanultak, nem pedig az eredmény miatt” – mondta Sainz a Corriere della Serának adott interjújában. „Semmi különleges nincs a 8. helyben, de nem számítottam arra, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodok majd az autóhoz és a csapathoz. Egyből gyors tudtam lenni, de ennél többet akarok.”

„Kívülről egyáltalán nem egyértelmű, miben különböznek egymástól a csapatok és az autók. A két csapat teljesen más világ. Teljesen normális, hogy az első ferraris versenyemen még nem voltam annyira erős, mint 40 futam után a McLarennél, ahol már mindent tudtam, hogyan kell változtatnom az első szárnyon, a differenciálon, hogyan tudom közvetlenül befolyásolni az autó fejlesztését. Most mindent újra kell tanulnom, ezért is akarok minél többet lenni Maranellóban.”

Sainz szerint az sem jelent majd hátrányt az elkövetkező években, hogy ő, és Leclerc is nagyon fiatal még:

„Páran azt gondolják, hogy túl fiatalok vagyunk még a Ferrarihoz, de 26 vagyok, és ez már a hetedik szezonom a Forma-1-ben. Megvan bennem az, ami ahhoz kell, hogy a csapat ismét az élen legyen, és a győzelmekért harcolhasson.”

„Charles képességeit már mindenki ismeri, már bizonyított. Nagyon keményen dolgozunk Maranellóban, folyamatosan ott vagyunk a szimulátorban, a mérnökökkel, szerelőkkel. Mindketten fiatalok és motiváltak vagyunk, győzni akarunk.”

Sainz azt is elárulta, mit talál különlegesnek Leclerc-ben: „A személyes történetét. Elvesztette az egyik barátját, Jules Bianchit, majd az édesapját is. Ezek a tragédiák még erősebbé tették. Ezért is tisztelem nagyon.”

Sainzről köztudott, hogy óriási Real Madrid rajongó, és elmondta, hogy nem nehéz párhuzamot vonni a két sportcsapat között:

„A Ferrari és a Real Madrid a legismertebb csapat a saját sportjukban. A Ferrari sorsa a győzelem, minden sport korszakokból áll. Azért dolgozunk, hogy ez a lehető leghamarabb eljöjjön. A Realnak is 12 évet kellett várnia 2014 előtt a Bajnokok Ligája győzelemre.”

Végül Sainz szót ejtett a Ferrari elnökéről, John Elkannról, aki elmondása szerint közelebb kapcsolatot ápol a Scuderiával, mint amire számított.

„Sokkal aktívabb, és többet beszélünk egymással, mint amire számítottam. Minden érdekli, folyamatosan keres minket, és sok kérdést szokott feltenni. Sokszor tesz látogatást Maranellóban, és érezhető az ő motivációja is.”