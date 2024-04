Sainz: a Ferrari nem fogja beérni a Red Bullt, amíg nem jön az első nagy fejlesztés

Bár az időmérő edzéseken a vörösök eddig nem tudtak két tizeden belülre kerülni Max Verstappenhez képest, Ausztráliában mégis egy biztató kettős győzelmet arattak Carlos Sainz első és Charles Leclerc második helye révén.

Ehhez persze az is kellett, hogy Verstappen már korán kiessen fékproblémák miatt, Sergio Perez viszont nem volt elég versenyképes ahhoz, hogy az ötödik helynél előrébb végezzen. Sainz természetesen boldogan konstatálta a Ferrari erős teljesítményét Melbourne-ben, de ettől szerinte a csapata még nincs a Red Bull szintjén, és a fejlesztések megérkezéséig nem is lesz.

„Az autónk remekül működött ezen a hétvégén. Ettől viszont még nehéz lesz ugyanezt tartani minden pályán, amíg nem hozunk fejlesztéseket, melyek révén csökkenteni tudnánk a Bahreinben és Dzsiddában látott hátrányunkat.”

„Ausztráliában viszont már az első körtől kezdve úgy éreztem, hogy győztes autónk van. És hiába volt a Red Bull is gyors, és hiába szerezték meg a pole pozíciót, az időmérő megnyerése sem volt lehetetlen. Lesznek olyan pályák, ahol erősek vagyunk, ahogyan azt tavaly is láthattuk. Idén pedig úgy tűnik, a tempónk azokon a pályákon is jobb, ahol erősek vagyunk. Egy jó fejlesztési programmal remélem, gyakrabban lehetünk a Red Bull kihívói.”

A Scuderia egyébként az első hazai futamán, vagyis Imolában akarta bevetni az új fejlesztéseit, miközben a soron következő szuzukai futamra csak kisebb módosításokat terveztek. Most azonban már az is lehetséges, hogy Japánban megérkezik az első jelentősebb újítás, mivel a csapat szeretne minél hamarabb versenyre kelni a Red Bull-lal.

Persze Verstappen kiesése miatt nem lehet tudni, miként alakult volna az Ausztrál Nagydíj, ha a holland is versenyben marad, de a Ferrari pilótái ennek ellenére bizakodva beszéltek az autójuk hosszú etapos teljesítményéről, amely valóban sokat javult tavalyhoz képest.

Sainz teljesítménye mindentől függetlenül is lenyűgözte az F1-es közösséget, és egy korábbi világbajnok is elismerően beszélt a spanyolról.