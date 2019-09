Sainz: A Ferrari-motor 8 tizedet ad 2 egyenes alatt

Carlos Sainz az első, esős szabadedzést a második helyen zárta, a második edzésen pedig a 12. lett a spanyol pilóta. Sainz hangsúlyozta, ezúttal jobbnak érezte az autót változó körülmények között, mint Németországban.

„Az igazság az, hogy kicsit jobban éreztem magam, mint Németországban. Az első edzés arra is jó volt, hogy teszteljünk ilyen körülmények között. Ha vasárnap is hasonló lesz az idő, tudni fogjuk, mikor kell felraknunk a slick gumikat. A második szabadedzésen is változó körülmények voltak, és úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a lágy keveréket, inkább meghagyjuk az FP3-ra.” – magyarázta Sainz az edzések után.

„Nagyon jó érzés volt vezetni az autót. Úgy érzem, kicsit jobbak lettünk, mint Belgiumban voltunk, ez pedig már a bokszutca kijáratától érezhető volt. Emiatt optimisták lehetünk a szombati és a vasárnapi napra tekintve, viszont a végsebességünk nem túl jó.”

A wokingi istálló és a Renault elsősorban a Ferrari motorjától tarthat, amely két középcsapatot, a Haast és az Alfa Romeót hajtja.

„Megnéztük az adatokat, és a Ferrari 2 egyenes alatt 8 tizedmásodpercet ad nekünk. Ez megvilágítja a problémánkat – motorfronton kezdünk lemaradni. Nem számítottunk arra, hogy ennyire lassúak leszünk az egyenesben, de mégis ez a helyzet. Nehéz megmondani, hogy kik lehetnek a riválisaink, de talán a Renault és a Racing Point lesz elöl a középmezőnyben, ahogy Belgiumban is.”

A spanyol versenyző reméli, hogy nem lesz száraz a hétvége további része, ugyanis jónak érzi az autót változó körülmények között.

„Többet mentünk ilyen körülmények között, mint bárki más. Persze azt nehéz megmondani, hogy a többiek mennyi üzemanyaggal mentek. Jobb érzés volt vezetni az autót, mint Hockenheimben, hiába nem változtattunk semmin. De a lényeg az, hogy kicsit jobban megyünk.”

Mit tudsz mondani a megpördülésedről?

„Egy pillanatra azt hittem, hogy a falba fogom tenni a kocsit, de sikerült megmentenem a helyzetet. Valószínűleg édesapám nem büszke rám a megpördülés miatt, de a korrigálás miatt az lehet. Hála Istennek sikerült megmentenem a kocsit, mert láttuk Pereznél, hogy ha ott eldobod, az elég nagy ütközés.”

