Sainz: a betegségem miatt „rendkívül nehéz napon” vagyok túl

Sainz már a szerdai sajtónapot is lemondta rosszullét miatt, majd a csapata egyértelművé tette, hogy visszafogottabb programot fog futni az első gyakorlás alkalmával, mivel versenyzőjük továbbra sincs még 100 százalékos állapotban.

Ezek után Sainz a hetedik helyen zárta végül a második szabadedzést, a hátránya pedig hat tizednél is több volt az élen végző Fernando Alonsóval szemben, míg a negyedik legjobb időt megfutó Charles Leclerc-től három tizeddel maradt el. Mindez azonban most mellékes volt, hiszen Sainz néhány kép tanúsága szerint valóban nem érezte túl jól magát.

Saját elmondása alapján is „nehéz 24 órán” ment keresztül, és nem mehetett teljes erőbedobással az első két edzés alkalmával. „Nyilvánvalóan rendkívül nehéz nap volt, mivel beteg vagyok. Az utóbbi 24 óra nehéz volt számomra. A mai nap csak arról szólt, hogy kimehessek a pályára és a lehető legtöbbet tanulhassak az autóról, miközben nem nyomom túlságosan, hiszen még mindig nem voltam az ideális oldalon.”

„Ettől függetlenül viszont sikerült problémák nélkül abszolválni a programunkat. Holnap remélhetőleg már jobban fogom érezni magam, még úgyis, ha vélhetően akkor sem leszek 100 százalékos. Ha viszont javul az állapotom, akkor közelebb kerülhetek a limithez és jó szombatom lehet.”

Hogy konkrétan milyen probléma sújtja, azt nem árulta el, de Sainz nem is akart túlságosan sokat belelátni a csütörtöki egykörös és hosszú etapos tempójába, és úgy érezte, a dzsiddai száguldás csak még inkább lemerítette az akkumulátorait. „A mai nap alapján nagyon nehéz bármit is levonni a köridőkből. Alapos felkészülésünk lesz majd, és megpróbáljuk a legjobb időmérőt teljesíteni.”

„A pályán hihetetlenül nagy a tapadás és a sebesség is, ami fizikális szempontból is megnehezíti a dolgokat. Az autó és a versenyző számára is megerőltető. Trükkös nap volt, de sikerült abszolválni. Most megyek és pihenek egyet, aztán holnap majd erősebben térünk vissza.”

