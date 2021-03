Russellnek nincs esélye arra, hogy idén beugorjon a Mercedesbe?

Amikor tavaly Hamilton elkapta a koronavírust, a Mercedes Russellt hívta, hogy lépjen fel a brit helyére. A Williamstől érkező versenyző derekasan teljesített, igazából nem volt messze a futamgyőzelem sem, ezért pedig sokan dicsérték őt meg.

Az azonban még kérdéses, hogy idén ismét lenne-e lehetősége ilyesmire. A Formula E-ben versenyző Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries (aki Esteban Gutierrezt váltja ebben a szerepben) révén a Mercedesnek két hivatalos tartalékpilótája is van.

Vandoorne-nak azonban már tavaly is meglett volna az esélye, hogy beüljön a Mercedesbe vagy a Racing Pointba, de egyik csapat sem rá szavazott akkor. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a Formula E és a Forma–1 programja többször is ütközik idén.

Ezért is hallani azt már egy ideje, hogy Nico Hülkenberg is csatlakozhat a csillagosok tartalékosai közé. Toto Wolff már elmondta, hogy elég nagy esély van ennek megvalósulására, bár bejelentés azóta sem érkezett.

Hülkenberg leigazolása persze csak tovább csökkentené Russell esélyeit, de a fiatal brit egyelőre nyugodt marad a téma kapcsán. Hivatalosan még semmi sem dőlt el, és tavaly is elég későn hozták meg a döntést.

A tény, hogy a Mercedes tartalékosok után nézelődik, teljesen logikusnak tűnik, vélekedik a pilóta: „Felkészültnek kell lenniük ilyesmikre, mert akár péntek vagy szombat este is jöhet a baj. Majd meglátjuk, amikor eljön az idő” – mondta Russell.

Hiába az akkori csalódást keltő végjáték, a Williams pilótája most már boldogan gondol vissza a szahíri eseményekre. „Rengeteget tanultam abból az élményből.” Ugyan korábban a 12. volt a legjobb helyezése, akkor még a második pozíciónak sem tudott igazán örülni az időmérőt követően.

„Csak azért, mert hirtelen a mezőny elején találod magad, ez nem változtatja meg az elégedettséget, ami azzal jár, ha mindent kihozol az autódból. Kemény pár nap volt, de már magam mögött hagytam. Tanultam belőle. Nagyon hálás voltam a Mercedesnek és a Williamsnek, hogy megadták a lehetőséget.”

Visszagondolva már személyes győzelemnek tekinti a futamot, hiába lett csak kilencedik. Ráadásul extra lökést is ad neki a harmadik williamses szezonja megkezdése előtt: „Megnövekedett magabiztossággal vágok neki ennek az évnek. Ez a magam és a csapat szempontjából is remek” – zárta gondolatát Russell.

