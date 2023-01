Russellnek nem tetszik, hogy továbbra is két versenyigazgatóval dolgozna a Forma-1

A 2021-es szezon viharos eseményeit követően Michael Masi versenyigazgatót leváltotta az FIA és munkáját Eduardo Freitas, valamint Niels Wittich vették át, akik felváltva dolgoztak az előző idény versenyein.

Ennek ellenére továbbra is akadtak megkérdőjelezhető döntések a versenyirányítás részéről, Freitas pedig nem is "élte túl" a szezont. Az utolsó hétvégéken Wittich töltötte be egyedül az igazgatói posztot, ám felmerült annak lehetősége, hogy mellette sem tart ki az FIA.

Mohammed Ben Szulajem, az FIA elnöke a napokban jelentette be, hogy a német mégis marad a pozíciójában, azonban a két versenyigazgatós rendszerről nem mondanak le és folyamatban van egy második szakember keresése.

A Mirror szerint George Russell, a pilóták szövetségének elnöke világossá tette, a versenytársakkal együtt nem érzik úgy, hogy a rotációs rendszer működött volna.

„Ez nem a legjobb a sportág szempontjából. Soha nem volt egy versenybíró, aki a következő versenyen is ott lett volna, hogy bizonyos döntésekről beszélgessünk“ - vélekedett a Mercedes versenyzője.

Ezzel az állásponttal ért egyet Valtteri Bottas is, aki szerint szintén jobb lenne, ha állandó személyi összetételű versenyirányítással dolgozna a Forma-1.

„Ebben az esetben minden versenyen ugyanaz a személy lenne jelen, minden visszajelzést ő kapna meg, így meg lehetne vitatni vele a korábbi eseteket, ismerné a véleményünket“ - fogalmazott a finn.

Azt persze már csak csendben tesszük hozzá, hogy az egy versenyigazgatós rendszerben sem működtek mindig gördülékenyen a dolgok, Michael Masi rengeteg kritikát kapott, ugyanakkor kirúgását követően sokan fogalmaztak meg olyan véleményt a paddockból, miszerint talán elhamarkodott volt az ausztrál eltávolítása.

