Russellnek "még értékesebbé" kell tennie magát a Mercedes számára

A Mercedes 2023-as idénye döcögősen indult, a W14 nem hozta azokat az eredményeket a pályán, amit a csapat várt tőle. Bár a tavalyi, hasonlóan nehéz évben a W13-assal Russell volt az, aki a csapat egyetlen futamgyőzelmét megszerezte, az F1 Nation podcastben Damon Hill azt mondta, még mindig nem bizonyított:

„George-nak nagyon keményen kell dolgoznia. A csapat értékes tagjává kell válnia és elég jól halad efelé, azonban továbbra is ő az, akire a munka nehezebbik fele esik. Lewisnak nem kell bizonyítania, a Mercedes tudja, hogy mire képes.”

„A Mercedesnél tudják, hogy ha akár egy szemernyi esélyük is lesz, Lewis azonnal kirobbanó formában lesz és eszméletlenül tud versenyezni. Azt is tudják, hogy George is képes lehet erre, de neki még kell bizonyítania.”

Hamilton korábban panaszkodott arra, mennyit kellett áldoznia, hogy megértse, miért hiányzik ennyire a teljesítmény tavalyi autójukból. Hill szerint a hétszeres világbajnok ennek tudatában lazábban állt az idei géphez, így könnyebben tudja kihasználni az előtte álló lehetőségeket:

„Lewisnak elég hátradőlnie és hagynia, hogy George elvégezze a piszkos munkát, amit amúgy elég kimerítő lenne. George vezeti a pilóták szakszervezetét is, szóval elég sok munkája van, rengeteget vett a vállára, Lewis esetében mindig az volt a terv, hogy hagyják, ne zavarja meg semmi és ülepedjen le minden, hogy tisztán lásson, ilyenek.”