Russellnek „furcsa érzései” vannak most, hogy végre a Mercedes versenyzője

A brit egyébként az Abu Dhabiban tartott teszt mindkét napján szerepet kap újdonsült alakulatánál, melynek a 2019-es, átalakított W10-es modelljét vezeti, hogy felmérjék a Pirelli 2022-re szánt 18 colos abroncsait.

Russellnek emellett ez az első bevetése a Mercedesnél azóta, hogy a 2020-as Szahír Nagydíjon helyettesítette Lewis Hamiltont. Az istálló még szeptemberben jelentette be, hogy a fiatal tehetség felléphet hozzájuk, miután három évet töltött el a Williamsnél.

„Ez egy furcsa érzés, mert sokszor teszteltem már a csapattal futamok után, a szezon végén, és most újra itt vagyunk. Persze ez az első alkalom, hogy teljes értékű versenyzőként teszem ezt. Remek volt ismét a srácokkal dolgozni, és sokat tanultunk a gumikról.”

„Mindig kellemes élmény egy világbajnoki autót vezetni, a 2019-es Mercedest, ráadásul ezekkel a 18-as Pirellikkel, amelyek látszólag jól reagálnak. Szóval remek nap volt” – nyilatkozta Russell, aki kicsit bővebben is beszélt a jövőre debütáló abroncsokról.

„Igazán jó volt velük menni, hogy őszinte legyek. A következő év teljesen más lesz, az autók drasztikusan megváltoznak. Szóval túl sokat azért nem lehet átvinni majd idénről. Ettől függetlenül egészen máshogy reagálnak, mint az eddigi 13 colos gumik. Reménykedjünk, hogy ez jövőre is így lesz, aztán majd kiderül, pontosan mi történik.”

Az egyik nehézség, amellyel szembe kellett néznie, amikor tavaly beugrott Hamilton helyére, hogy alig fért be az autóba a magassága miatt, így egy számmal kisebb cipőt kellett viselnie. Most is azzal viccelődött, hogy „kicsit megsínylette” a 2019-es autóval való körözést.

„Igazán szűkös abban az autóban, de jövőre más sokkal jobb lesz, és picivel több helyet kapok. Már várom. Ilyenkor viszont ezt el kell viselni, menni kell tovább, és itt az egész karácsony, hogy rendbejöjjek.”

