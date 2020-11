Russell, vagy Verstappen? Norris nem tud dönteni köztük

Lando Norris szeretné elkerülni az összehasonlítgatásokat Max Verstappennel és George Russellel. A világbajnokság nyolcadik helyén álló versenyző szerint ők hárman nem nagyon különböznek egymástól.

A FormulaPassion.it kérdésére, hogy mit tartana a saját, Russell és Verstappen előnyeinek, a fiatal pilóta így válaszolt: „Nem tudom, nem igazán szeretem az ilyen összehasonlítósdit, amúgy is egy igen bonyolult kérdés ez.”

„Túl nehéz erre a kérdésre válaszolni, nincs is rá válaszom és ha lenne is, akkor is csak a hasamra ütnék. Addig amíg nem vagyunk csapattársak és nem vagyunk pontosan ugyanabban az autóban, nem lehet megmondani. Mindketten kivételes versenyzők.”

Norris, aki pénteken ünnepelte 21. születésnapját, azért megpróbál elmondani mindkettejükről valamit: „George egy különleges versenyző, még ha most nem is nagyon bizonyíthatja ezt, de a tehetsége egyértelmű. Azt, hogy Max mire képes, mindannyian jól tudjuk.”

„Szerintem nagyon nehéz lenne összehasonlítani minket, mindhárman nagyon gyorsak vagyunk. Mind Max, mind George jó barátom és szerintem eszméletlen jó pilóták. A maguk módján mindketten kitűnőek, de eltérő személyiségek.”

„Mindkettejüknek különböző előnyei vannak, de ettől még mind a ketten kivételesek. Tisztelem őket és szerintem én is közel vagyok hozzájuk, de nekem túl nehéz erre válaszolnom és rangsort állítanom magunk között.”

