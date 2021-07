Russell újra megvillant: „Három éve nem voltam ennyire feltüzelve”

Úgy tűnik, a Williams autója és Russell is nagyon érzi az osztrák aszfaltcsíkot, hiszen kiváló kvalifikáción van túl a brit pilóta, aki összességében a kilencedik lett, de Sebastian Vettel várható büntetésével még akár előrébbről is indulhat ennél, nem mellesleg a jobb versenygumin.

A továbbra is első williamses pontjaira áhítozó versenyző természetesen elképesztően örült az eredményének. „Ez egy pole pozíciónak érződik nekünk. Bejutni a Q3-ba egy dolog, de mindezt a közepesen… ez komoly.”

„A Q2 előtt arról tanakodtunk, hogy milyen sorrendben kéne csinálni a köröket. Először a lágyon menjünk ki, majd a közepesen, vagy inkább fordítva? Ennek ellenére azt tudtuk, hogy nem akarunk a lágyakon továbbjutni, ha lehetséges.”

Még több F1 hír: Perez a legvégére találta meg a tempót, és ez harmadik helyet ért

„A végén pedig sikerült is, ami óriási teljesítmény, és azóta nem voltam ennyire feltüzelve, hogy három éve utoljára futamot nyertem.” Russell is azt emelte ki, hogy miközben ők a strapabíróbb sárga oldalfalú gumin rajtolnak, addig a körülötte lévők a lágyakon lesznek kénytelenek, ez pedig a futamon jó helyzetbe hozhatja őket.

Hogy minek köszönhető végül ez a remek eredmény? Russell szerint egyszerűen annak, hogy fekszik nekik a pálya, és nem hibáztak bele a körbe. „Mivel rövid a pálya, ezért ha egy kis hibát is vétesz, azt már nehéz behozni. Mi az utolsó milliszekundumot is kipréseltük, miközben kevesebbet hibáztunk, mint a többiek.”

„Minden ideálisnak érződött, így a kör is jól sikerült. Ez jelenti a különbséget, ezt pedig látni is lehetett, hiszen fél tized is több helyezésbe került. Szoros volt, mint ahogyan itt mindig az.” Hogy mi lesz a holnapi futamon, az még persze kérdéses, de Russell nem változtat a filozófiáján: nyomni akarja, ahogy csak lehet, és a pontszerzés a cél.

„Most jobb helyzetből indulunk, de a lényeg, hogy tiszta legyen az első körünk, mert most igazán csodás pozíció a miénk, továbbá tempóelőnyben is kéne legyünk a közepeseken” – zárta gondolatát az ismét nagyot teljesítő Russell. Vajon ezzel még közelebb került a mercedeses szerződéshez?

Update: Russell még egy pozíciót nyert!

Vettel szerint, ha őt büntetik, akkor mások is bajban vannak