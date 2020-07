Russell: Ugyanott végeztem volna akkor is, ha nem hibázok

George Russell szombaton kiváló időmérőt futott, így a Williams versenyzője a 11. pozícióból kezdhette meg a Stájer Nagydíjat. Az első köre még nem sikerült rosszul, azonban a safety cart követő újraindításnál hibázott. A futam után először erről kérdezték a 22 éves britet.

„Lando és Stroll volt előttem, közelről követtem Landót, és a 3-as kanyarnál enyém volt a belső ív, viszont Kevin ott volt a külső íven, és meg tudott előzni engem a 4-es kanyar felé menet. Szélesen ment, én a kijáratnál is a belső íven tudtam maradni, próbáltam tartani a pozíciómat, de a 6-os kanyarnál túl mélyen mentem.”

„Blokkoltam a hátsó gumikat, emiatt lecsúsztam az ívről, és ott már egyáltalán nem volt tapadás. Ez teljes mértékben egy vezetői hiba volt, vállalom is érte a felelősséget. Nem voltam elég jó, de ettől függetlenül is nehéz versenyünk volt, és a teljesítményünk is nagy mértékben elmaradt az időmérős teljesítményünktől.”

„Tehát úgy tűnik, hogy a versenytempónk egy lépéssel az időmérős tempónk mögött van – leginkább akkor szenvedünk, amikor közel vagyunk az előttünk lévő autóhoz. A kocsink aerodinamikai szempontból nagyon érzékenynek tűnik. Amikor viszont tiszta a levegő, akkor érzésre jó az autó.”

„Amikor 2-3 másodpercen belül vagyok egy másik autóhoz képest, akkor nagyon szenvedek – ez pedig egy nagy probléma. Szerintem a motor terén a Mercedes nagyot lépett előre, sokat tudtak fejlődni a tavalyi évhez képest, és az időmérős módjuk is egyértelműen segít minket a Haashoz és az Alfa Romeóhoz képest, akik szerintem hátraléptek a Ferrari-motor miatt.”

A tavalyi autótok nagyon trükkös volt, mit érhettek el idén?

„Ezt még tovább kell elemeznünk, az utóbbi két hétvége elég érdekes volt. Úgy közelítettük meg a hétvégét, hogy azt gondoltuk, az időmérőn szenvedni fogunk, és a versenyen lesz jobb a tempónk. Ezt tanultuk a téli teszteken és az első osztrák hétvége pénteki napján is, ennek ellenére éppen ellenkezőleg valósult meg minden.”

„Ehelyett erős tempónk volt az időmérőn, míg a versenyeken teljesen őszintén tudom mondani, hogy szenvedtünk. Ez egy olyan sport, ahol a kvalifikáció kulcsfontosságú, de sajnos ez egy pont olyan pálya, amelyen lehet versenyezni, és nehéz megtartani a pozíciódat. Ma nem igazán tudtam versenyezni, mert az elején hibáztam, de a tempónkból kiindulva valószínűleg a hiba nélkül is ugyanabban a pozícióban végeztem volna.”

Az aerodinamikai érzékenység azt jelenti, hogy idén nehéz lesz pontokat szereznetek?

„Nyilvánvalóan a pontokat vasárnap osztják, ekkor vannak a versenyek, azonban rengeteg pályán kulcsfontosságú az időmérős eredmény. Szerintem alapvetően egy relatíve gyors autónk van, amikor tiszták a körülmények. Most két futam volt ugyanazon a pályán, ami ráadásul egy különleges aszfaltcsík, és ahogy a többi csapat, úgy mi is tanulunk az autónkról.”

„Remélem, hogy az aerodinamikai részlegünk meg tudja érteni a problémákat, és hogy lesznek kisebb változtatások, hogy stabilabbak tudjunk lenni, amikor másik autók mögött megyünk.”

Duplán frusztráló a hibád annak ismeretében, hogy milyen jól sikerült a rajtod?

„Az az igazság, hogy nem igazán frusztráló. Örülök, hogy jól sikerült a rajt és az első kör, hiszen tavaly szenvedtem ezzel, idénre pedig arra fókuszáltam, hogy javuljak ezen a területen, és ez sikerült is. Egyáltalán nem kifogásként említem meg, de amiatt, hogy tavaly nem tudtam senkivel sem harcolni, nem volt még olyan tapasztalatom, hogy milyen a középmezőnyből indulni. Nem tudtam, milyen érzés egy másik versenyzőt támadni, amikor rengeteg autó van előtted, miközben érzed, hogy nincs sok leszorítóerőd.”

„Hibákat kell elkövetned ahhoz, hogy tanulj, és tavaly valószínűleg elkövethettem volna néhány hibát, és tanulhattam volna ezekből. De sajnos a 2019-ben elmaradt a tiszta versenyzés.”