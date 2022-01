Russell úgy gondolja, hogy a Mercedes ugyanolyan hűséges lesz hozzá, mint volt Bottashoz

George Russell hosszú évek után végre megkapta a Mercedes autóját a bizonyításra, azonban tisztában van azzal, hogy egy hétszeres világbajnok lesz a csapattársa, így nem lesz könnyű megugrania az elvárt szintet.

Valtteri Bottas nem volt túl szerencsés a Mercedesnél, ugyanis az évek előrehaladtával egyre tisztábbá vált, hogy ő a másodhegedűs a csapatnál. Russell azonban próbálja a dolgok jó oldalát nézni.

„Amit annyira csodálok a Mercedesben és Wolffban, az a hűségük. Ezt bizonyították Bottasszal is, aki kulcsfigura volt mindezen sikerek elérésében. Valójában hihetetlenül fontos szerepet játszott a csapat győzelmeiben. A Mercedes pedig megjutalmazta őt ezért a hűségért: még akkor is, amikor Bottasnak tavaly volt egy-két rossz versenye, a csapat továbbra is bízott benne“ - mondta a brit.

Russell tehát nagyon bízik új csapatában, ugyanakkor egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy őt is beállítanák Hamilton mögé, sokkal inkább az a realitás, hogy ő lehet a Mercedes következő nagy reménysége.

„A Mercedes minden lehetőséget megad a számomra a bizonyításra. Én egy 23 éves fiú vagyok. A magam részéről nem kell sietni, mert hosszú évek állnak előttünk. Ha keményen dolgozom, nem kell félteni a jövőmet. A Mercedes ugyanolyan hűséggel fog jutalmazza majdengem, mint Bottast, és ez a hozzáállás bizalmat ad nekem“ - zárta a Mercedes új üdvöskéje.

