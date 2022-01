Russell úgy érzi, már 2021-ben készen állt a Mercedesre

A két fél kapcsolata már régebbre nyúlik vissza, hiszen Russell a Mercedes juniorprogramjának volt a tagja, megnyerte a GP3-at, majd pedig rögtön az F2-t is, 2019-ben pedig már a királykategóriában próbálhatott szerencsét.

Balszerencséjére azonban egy olyan Williamshez szerződött le, amely története leggyengébb időszakába futott bele akkor, így sok babér nem termett számára az elején, de aztán szépen fokozatosan jöttek felfelé.

Még több F1 hír: Bottas cáfolja, hogy tövis lenne benne az elmaradt bajnoki cím után

2022 végre azonban elhozza számára a nagy áttörés lehetőségét, mivel a mezőny talán legerősebb csapatánál lehet teljes értékű pilóta, csapattársa pedig Lewis Hamilton lesz. Russell viszont úgy érzi, akkor is boldogulni tudott volna a kihívással, ha már két év után felkerül a Mercedeshez.

„Folyamatosan tanulsz. A természetes sebességed olyan, amilyen. Az nem fog változni. Arról van szó, hogy miként hozhatok ki többet a mérnökeimből, az autó beállításaiból, hogyan menedzselem a gumikat egy hűvös brazíliai napon?” – mondta a 23 éves versenyző a Motorsport-Magazinnak.

„Már az első idényem után is késznek éreztem magam, de most már jobb pilóta vagyok, mint akkor voltam. A két év tökéletes lett volna. Idén már tényleg készen álltam volna arra, hogy csapatot váltsak.”

Azonban a Mercedes hiába érezte volna késznek tehetségét, ott volt a szerződés a Williamsszel, amely három évre szólt. „Ennyi időre írtunk alá, szóval semmit sem tehettünk.” Azt persze nehéz elképzelni, hogy ha igazán akarták volna Russellt, akkor Toto Wolffék ne tudták volna valahogy megoldani ezt a problémát.

Ugyanakkor azt sem árt elfelejteni, hogy 2021-ben már a Williams is sokat javult, Russell-lel pedig szinte rendszeres Q2-es résztvevők voltak, olykor pedig a Q3 is összejött. Megszerezték első közös pontjaikat, Belgiumban pedig még egy óriási dobogós eredményt is elértek.

Ezek a tapasztalatok pedig minden bizonnyal további segítséget nyújtottak Russell számára, aki így minden eddiginél felkészültebben érkezhet meg oda, ahová már nagyon fiatalon vágyott.

Perez szerint Horner a lehető legjobb csapatfőnök