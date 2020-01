Russell: Tudtam, hogy hasonló szinten leszünk Norrisszal és Albonnal az F1-ben

A Formula 2 2018-as bajnoka, George Russell 2019-re ülést kapott a Forma-1-ben, ahogy a bajnokság második és harmadik helyezettje, Lando Norris és Alexander Albon is.

Albon a Toro Rossónál mutatkozott be, majd a Belga Nagydíjtól kezdve a Red Bullnál versenyezhetett. Norrist a McLaren igazolta le, Russellt pedig a Williams. Az újoncok közül Albon végzett legelőrébb a pontversenyben, aki nyolcadik lett, Norrisnak a 11. hellyel kellett beérnie, Russell pedig pontszerzés nélkül csinálta végig a szezont versenyképesnek nem nevezhető Williamsben.

Albon, Norris és Russell egész gokartos és formulaautós karrierje alatt egymás ellen versenyzett, és hamar befejezték az iskolát, hogy a versenyzésre fókuszálhassanak. Russell elismeri, ez norma volt számukra, hogy a Forma-1 felé vezető úton haladhassanak.

További híreink: Új nevet kapott a Motorsport Network jegyekkel foglalkozó ágazata

„Mindannyian hamar befejeztük az iskolát, nagy áldozatot igényt a dolog, egyikünk sem bulizott vagy ivott a tinédzser évei során. Mindannyian azt gondoltuk, hogy ez a norma. Nem gondoltuk, hogy bármi különlegeset csináltunk volna. Egyszerűen azt gondoltuk, ez kell ahhoz, hogy F1-es versenyzővé válhassunk.” – mesélte Russell.

„És szerintem csak most kezdtük el megbecsülni, hogy így tettünk, elértük a célunkat, és jó érzés, hogy az emberek is elismerik ezt, mi pedig megfelelő szinten tudunk teljesíteni.” – folytatta a Williams versenyzője.

Russell hozzátette, mivel sokat versenyeztek egymás ellen a juniorszériákban, tudta, hogy hasonló szinten fognak teljesíteni, amikor bekerülnek az F1-be, és az az előtti időszakban tudat alatt hajtották egymást.

Még több F1 hír: Ricciardo: Mindig jönnek a ferraris pletykák a vérem miatt

„Tudom, hogy mindannyian jó versenyzők vagyunk, de egész életem során ezek ellen a srácok ellen versenyeztem, szóval azt gondoltam, ők jelentik a normát. Tudtam, hogy hasonló szinten leszünk egymáshoz képest, mivel egész életünkben egymás ellen versenyeztünk, és tudjuk, milyenek vagyunk egymáshoz képest.”

„Azt is tudtuk, hogy vagyunk olyan szinten, hogy jól teljesítsünk a Forma-1-ben olyan pilóták ellen is, akik már 5-10 éve versenyeznek a sorozatban. Ez kiváló érzés, és szerintem amiatt, hogy 12-13 éves korunk óta hajtottuk egymást – valószínűleg tudat alatt.”

„Láttam azt is, hogy mit csinál Max Verstappen és Charles Leclerc, és valószínűleg azt gondoltam, hogy ezeket nekem is csinálnom kell, és talán ők is láttak tőlünk dolgokat.”

„Lando közvetlenül alattam volt, Alex pedig kicsit előttem, szóval valószínűleg Lando felnézett ránk, én pedig felnéztem Alexre egy kicsit, amikor ő már seniorban indult, én pedig még csak juniorban.” – nyilatkozta Russell.

Remek videós felvételek a 2020-as Dakar Rali negyedik napjáról, ami ismét hozott pár változást a sorrendben. Fernando Alonso közben a TOP-10-en kívülre került, de nem panaszkodhat.