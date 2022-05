Russell: Toto csak egy díváról beszél, de ezt az autót borzalmas vezetni

A Mercedes pilótái, George Russell és Lewis Hamilton az 5. és a 6. helyen végeztek a 2022-es Miami Nagydíjon, messze lemaradva a Red Bulltól és a Ferraritól. Pénteken sokkal versenyképesebbnek tűntek a csapat autói, de szombatra és vasárnapra visszaesett a teljesítményük – egyelőre számukra is ismeretlen okok miatt.

Russell azonban úgy véli, hogy a pénteki szabadedzéseken már sikerült valamit megmutatnia a valódi tempójából a Mercedesnek, de részben a delfinezés miatt még mindig nem tudják azt konzisztensen hozni.

„Ott van a tempó az autóban, csak ki kell hoznunk azt belőle” – értékelte a hétvégéjét a brit versenyző. „Szerintem még mindig nem tudjuk pontosan, miért viselkedik ennyire kiszámíthatatlanul.”

„Toto szeret a díva szóval dobálózni, de ezzel is alábecsüli a problémáinkat, mert az teljesen kiszámíthatatlan. Borzalmas vezetni ezt az autót, amikor az elkezd delfinezni a kanyarokban.”

A Mercedes technikai igazgatójához, Mike Elliotthoz haosnlóan Russell is elmondta, hogy nem értik, miért sikerültek ennyire jól a pénteki szabadedzéseik Miamiban.

„Tudjuk, hogy egy gyors autó rejlik a problémáink mögött, a pénteki szabadedzések pedig teljesen kilógnak az idei szezonunkból, nem igazán értjük, hogy miért.”

„Lewis természetesen jobb munkát végzett nálam az időmérőn, és a 6. rajthelyet szerezte meg, de még így lassabb volt, mint pénteken, miközben mindenki más több mint 1 másodpercet gyorsult. Pénteken a hosszú etapokon csak 2 tizeddel voltam lassabb körönként Leclerc-nél, de a futamon ismét közel egy másodperccel, nem tudom, hogy miért.”

Russell azt is elismerte, hogy a problémáikat figyelembe véve ismét kihozták a lehető legtöbbet a hétvégéjükből azzal, hogy a két topcsapat mögött végeztek.

„Az 5. és a 6. helyet érdemeljük most. Talán alul is teljesítettünk eddig egy pár pályán, különösen az időmérőkön, ami tovább nehezíti a dolgunkat. Ezen a hétvégén volt eddig a legígéretesebb a tempónk, de így is messze voltunk a győzelemtől.”

„Tudjuk, hogy egy gyors autónk van, csak rá kell nézni a pénteki és a szombati adatok közötti különbségekre. Fura, ami történik, ez a sport mindig tartogat meglepetéseket, az új autók pedig egyértelműen nagy kihívást jelentenek számunkra.”