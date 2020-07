Russell: tiszteletben tartom a csapat döntését, nem vagyok csalódott a Mercedes miatt

A Mercedes által támogatott fiatal pilóta eredeti szerződése 2021-ig szól a Williamsnél, és azt ki is fogja tölteni a 2018-as F2-es szezon bajnoka. A Mercedesnek ki kellett volna vásárolnia Russellt a Williamstől, ezt azonban végül nem tették még.

Russell maradása a Williamsnél szinte garantálja azt, hogy a Mercedes ismét hosszabbít Valtteri Bottasszal, és Lewis Hamiltonnal is.

„2021-ben is a Williamsnél maradok” – mondta George Russell először a Magyar Nagydíjat megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón. „Tovább akarok építeni a tavalyi évre, és az ideire is, akárhogyan is alakuljon.”

Bár Russell egészen kiváló formában van idén is, ami miatt a Mercedesnél is felmerült a neve, elmondta, nem annyira csalódott, amiért a csillagosok a jelenlegi pilótáik mellett döntöttek.

„Nem vagyok egyáltalán csalódott, nem volt szinte semmi, amit tehettek volna még. Claire nagyon kitartott azon döntése mellett, hogy még nem állnak készen arra, hogy engem elengedjenek. A Williamsszel van szerződésem, ezért tiszteletben kell tartanom ezt a döntést.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A feladatom most csak az, hogy teljes egészében a munkámra fókuszáljak, és a legjobbamat nyújtsam a Williams számára idén, és jövőre is, azután pedig majd meglátjuk, mit tartogat a jövő.”

Russell mellett azt is bejelentették, hogy újonc kanadai csapattársa, Nicholas Latifi is marad a csapatnál, akinek az édesapja, Michael Latifi akár fel is vásárolhatja a csapatot.

„Többéves szerződésem van a csapattal” – mondta röviden a 2019-es F2-es szezon 2. helyezettje.

