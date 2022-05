Russell: A versenyen esélyünk lehet a Ferrari ellen

A Mercedes csapata is elég komoly fejlesztésekkel készült a mostani hétvégére, és úgy tűnik, idén először valóban találtak valamit, mert minden eddiginél jobban muzsikált a W13-as, ráadásul a pénteki hosszú etapjaik miatt még bizakodhatnak is.

Miközben Lewis Hamilton hatodik lett, Russell Sergio Perezt is legyőzve a negyedik rajtkockát tudta megszerezni, onnan egy jó rajttal pedig akár az élre is lehet törni a futamon. A helyzetükről pedig sokat elárul, hogy Russell úgy érezte, nem is volt tökéletes az időmérőjük.

„Valójában nem is ez volt a legtökéletesebb időmérő edzésünk, mert az abroncsok nem voltak az optimális működési ablakban, ezért úgy éreztem, maradt még benne köridő, mi viszont így is a negyedik helyet tudtuk megszerezni.”

„Pénteken pedig jobb versenyautónk volt, mint időmérős, tehát úgy gondolom, esélyünk van a Ferrari ellen, de a Red Bullnál Max egy kicsivel gyorsabbnak tűnt mindenkinél. Ettől függetlenül viszont bármi megtörténhet még. Kaotikus futamra számítok számos bokszkiállással. Hacsak a Ferrari nem talált valamit az éjszaka folyamán, akkor tényleg harcolhatunk velük.”

Russell szerint mindenképpen a gumikopás lehet majd a döntő faktor a versenyen. „Igen, mindenképpen. Nagyon komolyan fogynak az abroncsok. Úgy vélem, ez lesz az eddigi legnehezebb verseny idén ebből a szempontból, még Bahreinnél is rosszabb, szóval ma este össze kell dugjuk a fejünket, hogy a lehető legjobb megoldással álljunk elő holnapra.”

A csillagosoknak rengeteget segített eddig Barcelonában, hogy a fejlesztéseikkel látszólag jelentősen sikerült csökkenteniük a delfinezést, aminek számos más területre is jótékony hatása van. Russell pedig úgy érzi, azzal, hogy végre már nem a delfinezés köti le az összes figyelmüket, a mostani teljesítményükre építve még többet hozhatnak majd ki az autóból.

Úgy tűnik tehát, hogy a címvédő istálló valóban komolyan előrelépett, de a holnapi verseny egy újabb teszt lesz számukra, hiszen kiderülhet, hogy tényleg van-e keresnivalójuk a Ferrari és a Red Bull ellen, vagy továbbra is be kell érniük a harmadik erő szerepével.

Verstappen bízik a gumikezelésükben