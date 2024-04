Russell szerint nem volt akkora különbség a két Mercedes beállításai között, mint Hamilton mondta

Órákkal azután, hogy Hamilton a sanghaji sprinten az idei szezonja legjobb eredményét érte el második helyével, az időmérőn jött a hideg zuhany, a hétszeres világbajnok a Q1-ből sem tudott kijutni.

A 14-es kanyarban a hátszél miatt túl mélyet fékezett, így sok időt veszített és csak a 18. helyről indulhat holnap, azonban míg az érzelmi hullámvasút, amit ma átélt, nem könnyen feldolgozható, Hamilton szerint nincs miért aggódnia – erről itt írtunk részletesebben.

Az időmérő után Hamilton azt is elárulta, hogy a csapat valami merésszel próbálkozott, miután a sprintet követően újra megnyílt a parc fermé – de látszólag ez nem jött be. Russell azonban lekicsinylően nyilatkozott az autók közötti különbségről, még ha elmondása szerint elég drámai is volt az elrugaszkodás a sprinttől.

„Elég hasonlóak a beállításaink, ugyanabba az irányba mentünk. Van egy apró különbség, de nagyjából ugyanaz az irány mindkettőnknél. A sprintfutam után mindkettőnknél komoly változások voltak, úgy voltunk vele, hogy ha mindent sikerül optimálisan eltalálni, akkor a harmadik-ötödik hely körül leszünk.”

„Ennek sem örülnénk azonban, futamgyőzelmekért és bajnoki címért akarunk harcolni, remélhetőleg legkorábban jövőre és ehhez néha rövid távon kell áldozatokat hozni, hogy később nagyobbakat léphessünk előre. Továbbra is keressük azt a fejlesztési utat, ahol nagy lépéseket kell tennünk, egyelőre most itt tartunk.”

Russell végül bejutott a Q3-ba, ahol nyolcadik lett, de nagy bánatára a Q2-ben egy extra szett lágy gumit el kellett használnia Carlos Sainz balesete miatt: „Egy kicsit kár volt a Q2-ben, mert az első köröm elég jó volt a harmadik helyhez, de pont az utolsó kanyarban voltam, amikor Carlos miatt bejött a piros.”

„Ilyenkor egy szettel többet kell elhasználnod és csak egy marad a Q3-ra. Sajnos egyelőre itt tart most a csapat. Ha jól eltaláljuk, akkor ennek a csoportnak az elején lennénk, de ha hátrányba kerülsz, akkor a végén kötsz ki. Az utolsó pár versenyen pedig általában itt kötöttünk ki.”