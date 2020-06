Russell szerint nem a vezetés lesz a visszatérés legnehezebb része

Három csapat pilótái maradtak Forma-1-es teszt nélkül: a Haas, az Alfa Romeo és a Williams versenyzői, így pedig George Russell sem tud tesztelni a spielbergi Forma-1-es visszatérés előtt. Azon viszont meglepődött a brit versenyző, hogy mennyire könnyen vissza tudott állni a ritmusra a Williams szimulátorában.

A brit szerint az is segített neki, hogy a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt az esportra fókuszált – ebben pedig meglehetősen jól tudott teljesíteni: megnyerte a nem hivatalos virtuális nagydíjak bajnokságát, és ez is segített neki abban, hogy formában maradjon.

„Beültem a szimulátorba, és az első öt köröm borzalmas volt. A 12. körömben viszont valójában még gyorsabb is voltam, mint Ausztrália előtt, pedig ugyanazon a pályán mentem, ugyanazokkal a beállításokkal, minden teljesen ugyanolyan volt. Eléggé sokkolt a dolog, őszintén mondom.” – mondta Russell az F1 Vodcastben.

„Beletelt egy kis időbe, mire visszaemlékeztem arra, hogy milyen procedúrák vannak a szimulátorban, és hogy hogyan dolgozok együtt a mérnökeimmel. Azt gondolom, hogy ez lehet a legfontosabb dolog, amikor a ritmusról beszélünk.”

„Vissza kell emlékeznünk arra, hogy pontosan milyen visszajelzéseket szeretnének a srácok, hogyan kell vezetnem a felvezető körben, a levezető körben és abban a körben, amikor bejövök a bokszba. Valószínűleg ezen a területen el fogunk követni néhány hibát.”

Russell szerint nem az lesz a munka nehéz része, hogy össze kell rakni egy gyors kört az időmérőn.

„Az időmérőt tekintve, amikor minden egy körön múlik, és meg kell mutatnod, hogy mi van benned, az szerintem olyan lesz, mint a biciklizés. Tulajdonképpen vagy megvan benned ez a képesség, vagy nem, és tudod, hogyan kell összerakni egy ilyen kört. De amikor a versenyen vagy, kezelned kell a gumikat, a fékeket, a motor hőmérsékletét, támadnod és védekezned kell, különböző motorbeállításokat kell használnod, beszélned kell a mérnökökhöz, nekik pedig visszajelzéseket kell adnod.”

„Valószínűleg a legtöbb képességet ez a dolog igényli, itt kell a finesz, hiszen a teljes csomagodat optimalizálnod kell. Elég sokat tanulmányoztam a feljegyzéseimet, amelyeket Ausztrália előtt és Abu Dhabi után készítettem: hogy hogyan szimulátoroztam, hogyan közelítettem meg a versenyt, szóval most azért szorítok, hogy jó pozícióban legyünk.”

Russell szerint azért volt releváns a virtuális nagydíj-sorozat, mert a nyomás ugyanúgy ott volt, mint a valódi versenyek esetében.

„Az egész úgy kezdődött, hogy jól éreztük magunkat a többiekkel, aztán elég hamar rájöttem, hogy nagyon gyorsak és versenyképesek. Nyilvánvalóan a valódi Forma-1-es versenyeken a rajtrács hátuljában vagyok, így itt mindenképpen versenyképes akartam lenni.”

„Ezért sok erőfeszítést beletettem a dologba, keményen dolgoztam ezért, és sikerült is versenyképesnek lennem. Emellett ez egy lehetőséget adott arra, hogy formában maradjak. Bár virtuálisak voltak a versenyek, de számos dolog hasonló a virtuális és a valódi versenyeken.”

„Itt is van időmérő, ahol három köröd van arra, hogy elvégezd a munkád, és ha nem sikerül, akkor a mezőny hátuljából fogsz indulni. És itt is van nyomás. Lehetsz nagyon gyors a szabadedzésen, de az időmérőn ott van a nyomás is, tehát az egy teljesen más történet.”

„Ráadásul ott vannak a versenyek rajtjai is, ahol minden autó a lámpák kialvására vár, ott vagy a rajtrácson, jön az öt piros fény, és meglehetősen feszülten várod, hogy elindulhass. Ez a virtuális világban is ugyanolyan. És az ilyen kisebb dolgok biztosan nem tettek rosszat.” – mondta a fiatal brit.