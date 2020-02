Russell szerint még mindig a Williams lehet a leglassabb

Igaz, volt pár gondjuk a Mercedes motorjával. Az utolsó napon az egyik motorszezontor miatt kellett a bokszban vesztegelniük, de George Russell nem veszített olyan sok időt, és képes volt pár nagyon hasznos kört futni.

Még több F1 hír: A Ferrari az F1 biztosítását szeretné a koronavírus helyzettel szemben

„Viszonylag elégedett vagyok. Minden szükséges kört sikerült abszolválnunk, de persze mindig jobb, ha többet vagyunk kint. Délután volt egy kis kérdésünk a motorral, de délelőtt jó idő volt az időmérős szimulációhoz. Szerintem ez egy jó felkészülés volt Melbourne előtt.”

„Aggódom-e a motorgondok miatt? Biztos vagyok benne, hogy a srácok a Mercedesnél nagyon keményen dolgoznak. Nyilván nem ideális a helyzet, de ez is hozzátartozik ehhez. Jelenleg a határokat feszegetik a motorral, és biztos vagyok benne, hogy ha hazatérnek, mindent át fognak nézni.”

„Jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly. Reálisan nézve azt hiszem, továbbra is a leglassabb autó vagyunk. Nem fogom áltatni magam, de határozottan csökkentettük a különbséget. A téli időszak jól sikerült, azt tettük, amit tennünk kellett.”

„Úgy megyünk el Melbourne-be, hogy jó munkát végeztünk, de mint mondtam, senki ne várja el azt, hogy hirtelen ott leszünk a Q2-ben és a Q3-ban. Határozottan javultunk, de az elvárások mind kontroll alatt vannak.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem tudom, hogy hány kört tettünk meg a télen. Volt 2-4 versenyszimulációnk, ami nagyon sok kört jelent. Tényleg nem ismerem pontosan a számokat, és noha voltak gondjaink, elégedettek lehetünk. A körülmények azonban hihetetlenül trükkösek voltak. Nagyon alacsony volt a hőmérséklet, és a gumik egyszerűen nem működtek. Azt hiszem, mindenki küszködött ezzel.

„Nagyon nehéz egy másik csapathoz hasonlítani magad, amikor egy teszten vagy, mivel mindenki a saját programja szerint halad. Ma például minden körben gyorsabban voltam, mint az Alfa Romeo, és egy ponton a Red Bullok, valamint a Mercedesek előtt voltam... Ki tudja, hogy mi lesz. Melbourne-ben látni fogjuk, de érdekes kérdés, érdekesebb, mint eddig bármikor.”

„Hogy őszinte legyek, nem igazán tudom, hogy mit várhatunk. Vannak céljaink, de reálisak vagyunk. Nagyobb lépésekre van szükség, és remélhetőleg ez egy fordulópont lesz. A következő években nagy lépésekre van szükség. Ez azonban egy hosszú út.”

„A McLaren erre a legjobb példa, hogy lásd, mennyi időbe is telik, míg előrébb tudsz lépni. Láthatjuk, hogy most hol vannak, és hol voltak korábban. Nem ígérgetünk, és nem is mondunk semmit ezzel kapcsolatban. Csak végezzük a munkánkat.”

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.