Russell szerint másik vonalvezetést kellett volna választania az F1-nek Portimaoban

George Russell szerint a 2020-as Portugál Nagydíj egyik leghálátlanabb problémája ismét a pályaelhagyások ellenőrzése lesz, és értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miért így alakították ki az első kanyart.

Russell az F3-ban is versenyzett a pályán, illetve 2017-ben a Mercedes 2015-ös autójával tesztelt a pályán. Portimaoban az első kanyarnak két verziója van, az F1 a gyors jobbos mellett tette le a voksát, a másik opció egy szűk jobb-bal-jobb kombináció, ami talán Bahreinre emlékeztet a jelenlegi versenynaptárból.

A brit pilóta elmondta, hogy tapasztalatai szerint szeretik nagyon szabadon értelmezni a pálya határait a gyors jobbos konfigurációban, ennek ellenére várja már a futamot.

„Nagyon izgatott vagyok, fantasztikus pálya, nagyon ritmusos, tele beláthatatlan kanyarokkal, ami remek karaktert ad az aszfaltcsíknak” – nyilatkozta Russell a Motorsport.com-nak.

„Természetesen nekem is várnom kell, és majd amikor körbementem a jelenlegi autóval, meglátjuk, hogyan teljesít az elvárásokhoz képest. Lehet, hogy lesznek pályaelhagyási problémáink az első kanyarban, de remélem, hogy azt már azelőtt megoldják, mielőtt odaérünk.”

„Tudom, hogy ez probléma volt az F3-ban is, 2015-ben versenyeztem itt, és csütörtökön volt egy tesztnapunk, amit ahogyan most az F1 is, a gyors jobbkanyaros konfiguráción teljesítettünk.”

„Az lett ebből, hogy mindenki szélesen vette, szóval inkább átvariálták erre a visszafordítós loop-ra, ami nagyon is jó volt. Szóval kicsit meg is lepődtem, hogy az F1 nem ezt választotta, mert a versenyzés szempontjából jobb egy lassú kanyar a hosszú egyenes végén.”

„Ennek ellenére várom már a kihívást, amivel mi, és a csapatok találkozni fogunk.”

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi is elismerte, hogy arra számítanak, problémát fog jelenteni a pályaelhagyás, és nem csak az első kanyarban.

„A pályaelhagyásokkal kapcsolatban nem csak az első kanyarban számítunk komplikációkra” – nyilatkozta Masi a Motorsport.com kérdésére. „Pár dolgot már bevezettünk, amivel megpróbáljuk kézben tartani ezt az ügyet.”

