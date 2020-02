Russell szerint Latifi a valaha volt legjobban felkészült újonc

„Csak annyira vagy jó, mint a legutóbbi versenyed, úgyhogy tiszta lappal indulunk. Elképesztően felkészült. Nagyon nehéz lesz legyőznöm, és ébernek kell lennem, úgyhogy nyomni fogom neki.”

Bár Nicholas Latifi még csak most készül az első Forma-1-es szezonjára, már 11 szabadedzésen vezetett a Williamsnél és a Force Indiánál. Tesztelt korábban Renault-t, 2017-ben pedig Russell-el együtt tesztelt egy régebbiMercedest.

George Russell hozzátette: „Nicholas egy remek pilóta, és valószínűleg az F1 legjobban felkészült újonca. Vezetett már Williamst, Force Indiát, Mercedest, Renault-t. Már három vagy négy éve tesztel a Forma-1-ben.

„Papíron persze újonc, de a valóságban nem, és biztosan nehéz lesz legyőznöm. Készen állok a kihívásra, és várom a kettőnk párharcát.”

Russel azt is mondta, hogy tudja, második Forma-1-es szezonjában a saját teljesítményén is javítania kell, hogy fenntartsa karrierjének lendületét. „Van egy pár kitűzött célom a vezetésemmel kapcsolatban, amikkel gyorsabb tudnék lenni. Szerintem ez most pont folyamatban van.”

„Jobb pilóta voltam Abu Dhabiban, mint Melbourneben, és most Melbourneben is jobb pilóta leszek, mint Abu Dhabiban voltam, és ez így folyamatosan megy tovább. De el kell érnem azt a szintet, amire szerintem képes vagyok, és jó úton haladok afelé.”

A biztató kezdés ellenére Russell ki szeretné hozni a Williamsből a maximális potenciált, és kijelentette, hogy túl korai még azt érezni, hogy bármint is elértek volna.

„Amit láttunk tegnap, az mindenképpen egy nagy sikernek tűnik a tavalyi évhez képest, és az is, de azt, hogy van egy autónk a téli tesztekre nem kéne ünnepelnünk. Normálisnak kéne lennie. Úgyhogy most futjuk a tesztprogramunkat, és nagyon nyugodt délelőttünk volt. Minden egyes kör tervben volt, úgyhogy ez pozitívum.”

Russell hozzátette: „Az autó sokkal jobban vezethető, mint tavaly, és ez sokkal nagyobb magabiztosságot ad. De igazából nem az számít, milyen érzés vezetni, hanem az, hogy mennyire gyors, és azt egyelőre még nem tudjuk.”

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.