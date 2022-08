Russell szerint ez a legnagyobb különbség a Mercedes és a Williams között

George Russell úgy véli, a Mercedes stabilitása az egyik legfontosabb különbség köztük és a Williams Forma-1-es alakulata között, amelynél korábban versenyzett. A Mercedes korábbi junior pilótája 2019-ben debütált az F1-ben a Williamsnél, és három évet töltött ott, mielőtt 2022 Lewis Hamilton mellé került a Mercedesnél.

Nehéz időszak volt ez a Williams számára: riasztóan gyenge teljesítmény, COVID-19, a korábbi tulajdonos Sir Frank Williams eladta a csapatot, majd 2021-ben elhunyt. A Beyond the Grid podcastben Russell megosztotta, hogy a Williams számára már az F1-ben való túlélés is siker, szemben a nyolcszoros konstruktőri világbajnoknál tapasztalt elvárások súlyával.

„A Williamsnél óriási volt a szellemiség, mindenki olyan keményen dolgozott, olyan szenvedélyesek voltak, de az én időm alatt nehéz időszakon mentek keresztül. 2019 nem a teljesítmény éve volt, 2020 pedig a túlélés éve (mivel a Williams F1-es történetében először maradt pont nélkül) " – idézi a podcastet a RacingNews365.com.

„Amikor a világjárvány lecsapott, a csapatnak mindent meg kellett tennie, hogy túléljen, és talpon maradjon, és ne menjen csődbe. Ez hatalmas áldozatot követelt mindenkitől a cégen belül. Nyilvánvaló, hogy most, a vállalat eladásával és a [Dorilton Capital amerikai magánbefektető cég általi] felvásárlással a csapat tényleg felfelé megy, de időbe telik mire sikeresek lesznek.

„A Mercedes annyi sikert ért el. Toto Wolff már olyan régóta áll az élen, és a kultúra itt mindenkiben megvan. Ez egy jól olajozottan működő gépezet, amelyben minden hengeren tökéletesen működik.

„Tudtam, hogy milyen kiváló a csapat, és hogy mindenki mennyire tehetséges, de mióta csatlakoztam, még világosabbá vált, hogy milyen szinten működnek. Igazán inspiráló volt számomra, hogy 2000 ember mindent megtesz azért, hogy gyors versenyautókat készítsen. A prioritásuk a verseny, és csak nyerni akarnak. Ez nagyon különleges."

A brit pilóta erősen kezdte pályafutását a Mercedesnél, öt dobogós helyezést és első F1-es pole pozícióját szerezte Magyarországon, annak ellenére, hogy a csapat 2022-ben a teljesítményért küzdött. A nyári szünetben 12 ponttal vezet csapattársa, Hamilton előtt. A kvalifikáción és a futamokon egyaránt 7-6 -ra vezet.

