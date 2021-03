Russell szerint a remek mercedeses beugrása miatt most relaxálhat kicsit

Russellnek egészen jó esélyei lehetnek arra, hogy jövőre a Mercedesnél vezessen, hiszen a jelenlegi pilóták szerződése az idény végeztével lejár majd. Természetesen Hamilton és Bottas lehetnek az első számú választások a folytatásra is, de Russell is komoly esélyekkel pályázik, ráadásul akár még Esteban Ocon is képbe kerülhet, akit szintén a németek menedzselnek.

Russell tavaly remekül ugrott be a Mercedesbe, amikor Hamilton elkapta a koronavírust a Szahír Nagydíj előtt. Ugyan a futamot nem tudta megnyerni, de ez aligha az ő hibája volt. Ezért is gondolja úgy a 23 éves tehetség, hogy miután megmutatta, mire képes, már nem kell neki indokolatlanul nyomnia idén, hogy tovább bizonyítson.

„A karrierem során mindig is nagyon nyomulós voltam. Már az elején azt akartam, hogy a Mercedes adja meg nekem a lehetőséget a GP3-ban, a Formula 2-ben, majd tegyen be az F1-be is. Szerintem azonban tavaly annyira különleges lehetőségem adódott Bahreinben, hogy már jóval komfortosabb helyzetben vagyok” – mondta Russell a Sky F1-nek.

„Az a futam óriási volt az én nézőpontomból, és lehetőséget ad arra, hogy most hátradőljek, relaxáljak, aztán történik, ami történik. Szeretném azt hinni, hogy megmutattam, mire vagyok képes egy remek autóban. A Mercedes az én mentorom, a menedzserem, szóval csak ki kell várni, hogy mi történik 2022-ben.”

„Számomra viszont tényleg óriási lehetőség volt ez tavaly, és ha nem így alakultak volna a dolgok, akkor talán most máshogy is viszonyulnék a helyzethez.” Addig is Russell arra fog koncentrálni, hogy megszerezze első pontját a Williamsszel, hiszen az eddigi két szezonja során ez még nem jött neki össze.

Szerinte az új tulajdonos, a Dorilton Capital révén sokkal jobbak már a lehetőségeik, mint korábban, ráadásul a tapasztalt Jost Capito is megérkezett a csapathoz, így pedig már lehet esélyük előrébb lépni.

„Jost annyira tapasztalt és motivált, szinte ez már teljesen új légkört teremt. A csapat jövője remekül néz ki. Az F1-ben azonban csak lassan változnak a dolgok. 2022 mindenki számára kiváló lehetőség. A vezetőségünk jó, az alapokat lefektettük, a pénzügyi támogatás is megvan, szóval fókuszálhatunk a teljesítményre.”

„2019 végén és 2020 elején inkább csak arról szóltak a dolgok, hogy valahogy életben maradjon az istálló. Lehet, hogy az idei is nehéz szezon lesz, majd látjuk, de 2022-től kezdődően a csapatra fényes jövő vár” – zárta optimistán Russell, aki viszont nem biztos, hogy meg szeretné várni Grove felemelkedését, mert inkább egy Mercedesben ülne addigra.

