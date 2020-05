Russell: Szerencsére erős kötelék fűz a Mercedeshez…

George Russell, a Williams versenyzője azt nyilatkozta, hogy hiába nem lehet versenyezni jelenleg a koronavírus-járvány miatt, nem vesztegeti így sem az idejét. Russell betartja a szabályokat és otthon marad, jelenleg a szülei házában van, ahol a testvére családja is él. Emellett kapcsolatban áll a spanyol edzőjével is.

„Az edzőm Barcelonából származik, viszont élt Oxfordban is. A karantént akkor vezették be, amikor a szülei barcelonai házában volt, így azt javasoltam neki, hogy maradjon velünk.” – mondta Russell a Sky Sportsnak.

„Jelenleg teljes mértékben az edzésre és a futásra fókuszálok, még sosem voltam ilyen erős. Már egy ideje 5 kilométeres versenyeken veszek részt, szóval meglátjuk, hogy mit tudok elérni.”

Russell pedig az esport-versenyeket sem hanyagolja el, és már részt is vett az F1 által szervezett virtuális Ausztrál Nagydíjon, amelyen – ahogy a való életben is – Nicholas Latifi volt a csapattársa, rajtuk kívül pedig ott volt még a mezőnyben Leclerc, Albon, Giovinazzi, Button és Norris is.

„Az esportra térve, biztosan csinálni fogom ezt is, főleg azért, hogy edzésben maradjak. Próbálom a maximumot kihozni ebből a szituációból. Mikor lesz újra olyan időszak, amikor 2-3 hónapon keresztül semmit nem kell csinálni?”

„Próbálok új tevékenységeket találni, mert nem akarom, hogy úgy teljen el három hónap, hogy csak középszerű dolgokat csináltam. Ekkor elkezded értékelni a kis dolgokat, ugyanis nagyon jó dolog a családommal lenni, illetve a napi tevékenységeket végezni. Most rengeteg időm van, bár az utóbbi években nem ez volt a jellemző…”

Ahogy mindenki más is, Russell is várja, hogy végre újra folytatódjon a versenyzés, és reméli, hogy a Williams jobb lesz idén, mint tavaly volt, emellett vannak titkos álmai is.

„Jelenleg a Williamshez köt a szerződésem, az pedig nem titok, hogy a csapat egy nehéz időszakon megy keresztül. Minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy túljussanak ezen a helyzeten, és egy gyorsabb autóval lássák el Nicholast és engem.”

„Szerencsére erős kötelék fűz a Mercedeshez, és ki tudja, hogyan alakulnak majd a dolgok. Most teljesen a saját munkámra fókuszálok, és aztán lesz, ami lesz.” – mondta sejtelmesen a 22 éves versenyző.

