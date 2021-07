Russell: „Sosem helyezném a saját céljaimat a csapat fölé”

A csütörtöki sajtónapon George Russellt is rendesen megszórták kérdésekkel, hiszen több téma is van, amely hozzá kapcsolódóan foglalkoztatja az F1-es közvéleményt. A legfontosabb ezek közül kétséget kizáróan az, hogy hol folytatja a következő idényben.

Sokak szerint már eldöntött tény, hogy övé lesz a második Mercedes-ülés 2022-ben, viszont mások meg attól tartanak, talán maga az istálló is, hogy mi lesz akkor, ha a fiatal és sikerekre éhes Russell megérkezik Lewis Hamilton mellé. Vajon felborulna a csapat harmóniája?

A hétszeres bajnok többször is hangoztatta már, hogy Valtteri Bottas a legjobb csapattársa valaha, de ez nyilván azért is lehet, mert a finn még sosem jelentett rá komoly veszélyt csapaton belül. Russell-lel ez vélhetően megváltozna.

Ő azonban nem gondolja úgy, hogy a sikeréhsége negatív tényező lenne az esetleges leigazolásakor. „Nem igazán tudom ezt megválaszolni. Az én ambícióim nagyon egyértelműek. Forma–1-es világbajnok akarok lenni.”

„Ennek ellenére sosem helyezném a saját céljaimat a csapat fölé, függetlenül attól, hogy ki ül a másik autóban. Ugyanez a helyzet a Williamsnél is. Sosem tennék olyat, ami rontaná a kettőnk közötti kapcsolatot.”

„Azt is felismertem, hogy a saját sikereidhez a csapatnak is mindent bele kell adnia, a lehető legjobb teljesítményre van szükség tőlük is. Ha pedig az alakulatnak jól megy, akkor neked is van esélyed. Ahogy már mondtam viszont, nálam a csapat az elsődleges.”

Russell tehát nem gondolja, hogy túl sok gond lenne vele, ha esetleg beültetnék őt a Mercedesbe jövőre, mert érzése szerint képes lenne félretenni az egyéni érdekeit és céljait. Ezt mostanság Bottasnak is sokszor meg kell tennie, a kérdés viszont továbbra is az, hogy a csillagosoknak mi éri meg jobban a jövőre nézve.

Azt is figyelembe kell venniük, hogy Hamilton sem lesz már itt örökké, ha pedig Russellnek nem adják meg a nagy lehetőséget, akkor hiába mondja azt, hogy ő hűséges a Mercedeshez, ha ez csak az ő irányából van így. Előbb-utóbb vélhetően más célállomás után nézne, ahol bajnok lehet.

