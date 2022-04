Russell: Sikerült kihasználnunk más balszerencséjét

George Russell értékelt az Ausztrál Nagydíj után, ahol megszerezte első dobogós helyezését a Mercedes teljes állású pilótájaként. A fiatal brit pilóta jól menedzselte a futamot és a végén maga mögött tartotta hétszeres világbajnok csapattársát, Lewis Hamiltont.

Russell dobogójához és a Mercedes harmadik és negyedik helyéhez nagyon kellett, hogy a futam elején Carlo Sainz a sóderágyban végezze, míg a futam derekán Max Verstappen alatt álljon meg a Red Bull. A Mercedes pilótája nem csapott át ujjongásba, mivel reálisan látja csapata helyzetét.

„Sikerült kihasználni más balszerencséjét, ma szerencsénk volt kétszer is. Keményen dolgoztunk a gyárban és a pályán is, ez a dobogó nekik is köszönhető. Sosem adjuk fel, tovább harcolunk. Ezen a hétvégén is messze voltunk a riválisoktól, de keményen dolgozunk. Kell még egy kis idő, amíg közelebb kerülhetünk a riválisokhoz, de keményen dolgozunk és a Mercedes képes rá” – mondta Russell.

A Mercedes ezzel a harmadik és negyedik hellyel továbbra is a második helyen áll a konstruktőri bajnokságban, míg George Russell feljött az egyéni világbajnoki tabella második helyére. Ez a Mercedes teljesítményének és lehetőségeinek tekintetében egy igazán kiváló eredménynek számít.