Russell sebessége már megvan, csak a hibákat kell kigyomlálni

Russell mindenképpen esélyes lehet egy 2022-es mercedeses ülésre, főleg úgy, hogy a tavalyi Szahír Nagydíjon remekül teljesített a koronavírusos Lewis Hamilton helyetteseként.

Ugyan voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy a fiatal brit akár azonnal át is ülhetne a világbajnoki autóba, Wolff ezzel szemben viszont még óvatosabb. Úgy véli, hogy egy újabb év a Williamsnél fontos lesz Russell karrierje szempontjából.

Elsősorban arról van szó, hogy Wolff szerint Russellnek az imolaihoz hasonló hibákat kell kigyomlálnia versenyzéséből, amikor is a Safety Car mögött csapta falnak autóját, ezzel elesve egy esetleges pontszerzés lehetőségétől.

„Az F1-es világbajnokság megnyerése arról szól, hogy a lehető legkevesebb hibát véted. Ez pedig csak a rutinnal és tapasztalattal együtt érkezik meg. A Mercedes ezt a fajta fenntartható teljesítményszintet várja el, és ezért kell a fiataloknak több időt adni” – nyilatkozta Wolff az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Legyenek bármennyire is lelkesek egy olyan teljesítmény láttán, mint amilyen a Szahír GP-n is volt, a fiatal pilótákat kritizálni is fogják, méghozzá gyorsan, ha hibákat követnek el egy nagy nyomással járó környezetben, mint amilyen egy topcsapat is.”

„Ezért is fontos igazán, hogy az imolaihoz hasonló esetek, valamint az ebből tanultak egy olyan pilótát formáljanak, aki képes konstans magas szinten vezetni.” Bár Wolff úgy látja, hogy Russellnek még van hová fejlődnie, azt egyértelművé tette, hogy teljes mértékben megbízik a brit pilóta tehetségében, amely tanúbizonyságot is nyert a mercedeses futama során.

„Hittünk George-ban, mivel nem sok olyan versenyző van odakint, aki már újoncként meg tudta nyerni a kisebb kategóriákat, főleg nem a nagyon versenyképes GP3-as és F2-es bajnokságot. Számunkra az ő kipróbálása egy lehetőség volt, hogy meggyőződjünk arról, amit már eddig is gondoltunk. Kár volt azért, hogy ehhez Lewis kiesése is kellett.”

„Bárcsak más módon is meg lehetett volna oldani, de ezzel kaptunk egy csomó adatot, amelyeket kielemezhetünk. Bizonyos szempontból ez megerősítette a nézeteinket vele kapcsolatban” – magyarázta a csapatfőnök.

„Ráadásul neki és a Williamsnek is előnyt jelentett. Úgy ment vissza a csapatához, hogy sok mindent tanult, jobban megérti a dolgokat. Ezért is gondolom azt, hogy személyesen neki, valamint csapatának is előnyös volt ez a helyzet” – utalt a mercedeses beugrásra Wolff.

Ecclestone nem dől be a Hamilton körüli színjátéknak

Íme a (majdnem) teljes 2021-es Forma-1-es rajtrács!