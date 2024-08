Russell: Sajnálom, ami Antonellivel történt...

George Russell kénytelen volt az „oldalvonalról” figyelni az első szabadedzés eseményeit Monzában, ahol az a Kimi Antonelli vette át az autóját, aki 2025-ben már teljes állású versenyzőként állíthatja majd kihívás elé.

A fiatal brit pechjére az olasz összetörte az autót, így pedig Russell csak késve tudta elkezdeni a második szabadedzést. A Mercedes-pilóta nem győzött hálálkodni a szerelőinek, Antonellit pedig sajnálta a peches szituáció miatt.

„Először is, örülök, hogy Kimi rendben van” – utalt a fiatal tehetség balesetére a brit versenyző, aki szerint sajnálatos, hogy ilyen hamar véget ért az edzése az olasznak. „Sosem jó egy ekkora baleset, és az első dolog, ami számít, hogy nem sérült meg.”

„A szerelők nagyszerű munkát végeztek, hogy az autó készen álljon az FP2-re. A piros zászló előtt és után jó 30 percet tudtunk futni, úgyhogy nagy köszönet nekik. Úgy tűnik, az autó jól megy. Az FP2 végén volt néhány gyorsköröm, de elsősorban a hosszú etapra koncentráltam.”

És hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást Monzában? Nem meglepő módon Russell is az új aszfaltcsíkot emelte ki, felhívva arra a figyelmet, hogy a pálya rohamosan javulni fog a hétvége folyamán, így az időzítés lesz a kulcs.

„Az újraaszfaltozott pálya azt jelentette, hogy a nap folyamán eléggé felgyorsult. Figyelnünk kell arra, hogy a hétvége hátralévő részében is fejlődni fog. Rengeteg jó adatot kell átnéznünk, még akkor is, ha nem ez volt a legeredményesebb péntek, ami valaha is az én oldalamon volt.”

Nem sokkal az eset után bejelentették, hogy Kimi Antonelli foglalhatja el Lewis Hamilton helyét a Mercedesnél, így pedig teljessé vált a német gyártó felállása. Az olasz is megszólalt a szerződtetésével kapcsolatban.

Eközben Antonelli a sajnálatos balesetét követően elárulta, hogy komoly tanulópénz volt a számára az, hogy nem szabad annyira nyomnia neki az elején.