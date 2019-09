Russell sajnálja, hogy Grosjean versenye nem veszett kárba

George Russellt ma nem ölelte magához a sors: Nem elég, hogy a rajt után az első kanyarban összeért Daniel Ricciardoval, melyet a Williams első szárnya bánt, miután kiállt a boxba, és visszakapaszkodott a mezőnyre, a 35. körben egy előzésnél Romain Grosjeannal is összeakadt, majd belefordult a falba, ezzel egy biztonsági autós fázis előidézve. A fiatal versenyző utólag megnézve a felvételeket a következőt mondta az esetről:

„Igen, Romain bevágódott mellém a kanyar csúcsánál, és fej-fej mellett voltunk, de enyém lett volna a belső ív, ráadásul a kanyar kijáratánál már jó fél-háromnegyed autónyival előtte voltam. Ilyenkor a belül lévő pilóta már kivezetheti a másikat, mármint elfoglalhatja az ideális ívet, a külső íven lévőnek pedig fel kéne adnia a kanyart.”

„Nem is tudom, mit akart csinálni, mert ha sikerül neki ott maradnia, és nem ütközünk, akkor sem lett volna esélye megelőzni. Aztán a jobb elsője nekiment a bal hátsómnak, és a falban is voltunk. Most néztem meg a videót, amikor összeértünk, még bőven lett volna elég hely neki a külső íven, legalább egy jó méter. Eléggé csalódást keltő.”

A két versenyzőt látták a futam után beszélni egymással, Russell elmondta, mi hangzott el kettejük között:

„Valami olyat kérdeztem tőle, hogy ez mi volt, ő meg mondta, hogy nem hagytam neki helyet, és hogy ő is a falhoz ért, mielőtt nekimentem. Erre mondtam, hogy biztosan nem, mivel most töltöttem el egy órát azzal, hogy az ismétlést megnézzem, és egyáltalán nem ez történt. Mindenesetre, ez egy utcai pálya, itt nem vetődhetsz csak úgy be kívülről mások mellé. Sajnos csak az én versenyemet tette tönkre, a sajátját nem, valószínűleg ezért is érzi úgy, hogy nem hibázott. De ha az egész újra megtörténne, én semmit se csinálnék másként.”

A brit pilóta azt is elmagyarázta, mi történt a rajt után, bár azt az esetet ő inkább versenybalesetnek tekinti:

„Igazából csak rosszkor voltam rossz helyen, de az egész azzal kezdődött, hogy rosszul rajtoltam, ha jobban kapom el, nem kerülök ilyen helyzetbe. De hát jött Robert kívülről, Daniel belülről, és hárman már nem fértünk el ott. Mondom, rossz helyen voltam rossz időben, de ha normális lett volna a rajt, akkor ez az egész meg se történik.”

