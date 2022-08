Russell: „Őszintén szólva nem valószínű, hogy holnap dobogóra állunk”

A Mercedes számára nem jött ki jól a lépés a Belga Nagydíj szombati napján, ugyanis mindkét pilótájuk messze elmaradt a Red Bull és a Ferrari, de még az Alpine tempójától is. A büntetéseknek köszönhetően előkelő helyről indulhatnak vasárnap, de Russell szerint így sincs esély a dobogóra.

„Nehezen tudjuk felfogni, hogy az utolsó futamon a pole-ból indulhattunk, és ma 1,8 másodperccel maradtunk le, és nem csak Maxhoz képest. De 6 tizeddel voltunk lemaradva az Alpine-tól is. Mindig, amikor hideg van, küszködünk. Idén Imolában láttuk ezt, és a hideg pénteki napokon is” – kezdte Russell a Sky szerint.

Russell arról is szót ejtett, hogy szerinte Verstappen így is képes lesz beleszólni a dobogóért és a futamgyőzelemért folytatott harcba, ugyanis akkora a tempóelőnyük, hogy simán át fogja magát verekedni a mezőnyön, de Charles Leclerc felzárkózására is számít.

„Szerintem Max valószínűleg így is megnyeri a versenyt. Nem tudom, hogy honnan indul. Azzal a tempóval, ami neki van, még mindig esélyes a győzelemre, és aztán valószínűleg Charles is fel fog érni” -tette hozzá a Mercedes pilótája.

„Őszintén szólva nem valószínű, hogy holnap dobogóra állunk. Carlos és Checo még mindig ott van elől. Max átvágja magát a mezőnyön. Át kell néznünk az éjszaka az adatokat, és meg kell értenünk a gyenge pontjainkat” – zárta a fiatal brit pilóta.

Ez állhat az Alfa Romeo és a Sauber szakításának hátterében