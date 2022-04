Russell: nem szerencsés a melbourne-i futam időpontja

A száguldó cirkusz 2020 után először tért vissza az Albert Parkba, ahol azonban két évvel ezelőtt nem versenyezhettek. Az akkori szezonnyitó előtt regisztrálták az első koronavírusos megbetegedést a paddockban, emiatt pedig törölték a komplett versenyhétvégét.

A versenyzők számára nem megszokott, hogy nem a melbourne-i futammal kezdődik az idény. Komoly fizikai kihívást jelent, hogy amíg most az ausztrál időzónához kell alkalmazkodniuk, addig két hét múlva már a világ másik végében versenyeznek.

George Russell szerint ez túlságosan kemény a Forma-1-es csapatok számára egy olyan sűrű szezonban, amely 23 versenyhétvégéből áll, hiszen a csapattagoknak alig néhány napjuk volt kipihenni a szaúd-arábiai futamot, mielőtt Melbourne-be utaztak volna.

A brit szerint meg kellene fontolni, hogy a jövőben is helyet kapjon-e Ausztrália ebben a formában a versenynaptárban. „Túlságosan kemény két futam közé beiktatni a melbourne-i versenyt úgy, hogy előtte is és utána is van egy-egy hét szünet.“

„Már múlt hétvégén meg kellett érkeznünk a helyszínre, hogy alkalmazkodjunk a körülményekhez és az időzónához. Ezt jobban át kellene gondolni, talán az egyik közel-keleti futammal kellett volna egymást követő hetekben megrendezni.“

„Ez így olyan érzés, mintha újabb dupla versenyhétvégénk lenne, és egy hetet sem hagytunk volna ki“ - vélekedett Russell, akinek véleményét osztja a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is.

A brit csapatvezető szerint az, hogy az Ausztrál Nagydíj úgy nevezett "standalone" futam, azaz nem egy szünet nélkül rendezett dupla versenyhétvége egyik fele, anyagilag is megterhelő a csapatok számára.

„Egyetlen hétvégére elutazni a világ ezen részébe... nos, mindenkinek hatalmas időeltolódáshoz kell alkalmazkodnia és drága is. A naptár szempontjából jobb lett volna egy másik futam, amire innen utazunk tovább back-to-back hétvégére.“

Horner elismerte ugyanakkor, hogy a Forma-1-nek nincs könnyű dolga a naptár összeállításával, hiszen jövő hétvégén húsvét van és így nem lett volna szerencsés újabb versenyt rendezni egy hét múlva.

