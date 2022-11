Russell: nem számítottam arra, hogy ennyire gyors lesz a Mercedes

George Russell izgalmas csata után szerezte meg az első (sprint)futamgyőzelmét a Forma-1-ben, miután a Mercedes ismét erős versenytempója mellett az is a kezére játszott, hogy Verstappen a rossz választásnak bizonyuló közepes keveréken versenyzett, és törmelék miatt megsérült az autója is.

Ahhoz, hogy Verstappent támadhassa, Russellnek először át kell hámoznia magát Carlos Sainzon is, a rövid csatájuk után pedig ismét bebizonyosodott, hogy a szezon második felében a Ferrarinál jobb versenyautó a Mercedes.

„Fantasztikus volt ez a nap, nem számítottam arra, hogy ennyire gyors leszek” – értékelte a sprintjét Russell. „Ismét megmutattuk, hogy a csapat kemény munkájának köszönhetően óriásit léptünk előre, az autó Austin óta nagyon jó volt.”

„Nehéz megmondani, Max hol végzett volna, ha ő is a lágyakat választja, de ettől függetlenül nagyszerű érzés itt lenni” – mondta Russell, aki azt is elismerte, hogy kicsit ő is kételkedett, mielőtt megtámadta volna Verstappent.

„A sprint miatt mindig ügyelned kell a kockázat – nyereség tényezőre, szóval hiába akartam mindennél jobban megszerezni ezt a győzelmet, nem akartam megkockáztatni azt, hogy pontok nélkül, egy hátsó rajtkockával zárjam a futamot.”

„Őrület belegondolni, hogy holnap az első sorból rajtolunk, és Lewis is nagyszerű munkát végzett a 8. helyről rajtolva. Biztos vagyok benne, hogy holnap Max megint átvág majd a mezőnyön, és gyorsan utolér minket, de szerintem megengedhetjük magunknak, hogy egy osztott stratégiával menjünk a győzelemért.”