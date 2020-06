Russell nem mondana nemet a Mercedes ülésére

Az idei év egyik legnagyobb híre az volt, hogy Sebastian Vettel 2020 végén távozik a Ferraritól, a helyére pedig Carlos Sainz fog érkezni. A német RTL George Russelltől kérdezte meg, hogy mit gondol a négyszeres világbajnok távozásáról.

„Szerintem van értelme a távozásának. Szerintem minden iparban azt kell nézned, hogy mi a jövő. Most a Ferrarinál nyilvánvalóan ott van Charles, aki fantasztikus munkát végzett és ez a továbbiakban is, a következő években is remek munkát fog végezni.”

„Most pedig leigazolták Carlost Charles mellé, és szerintem most a Ferrari ugyanazt a párost fogja megtartani a következő 5-6-7 évben. Ha visszatekintünk a Ferrari múltjára, nagyon sokáig versenyzett náluk Schumacher és Barrichello.”

„A Mercedesnek pedig Hamiltonnal és Rosberggel nagyon erős csapata volt már 2014-től, és csak egyre erősebbé válnak, és biztos vagyok benne, hogy ebben a konzisztencia nagyon sokat segített.”

George Russell neve többször is szóba került a sajtóban, mint a Mercedes egyik 2021-es ülésének esélyese, amikor pedig megkérdezték tőle, hogy hamarosan a német istállónál láthatjuk-e őt, így felelt:

George Russell, Williams Racing Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Már négy éve a Mercedes versenyzője vagyok. Nagyon sokat segítettek a fejlődésemben, a segítségükkel nyertem meg a GP3-at és a Formula 2-t. Ők segítettek bejutni a Forma-1-be is, tehát a Mercedes olyan számomra, mintha a családom lenne.”

„És nem titok, hogy minden versenyző szeretne lehetőséget kapni arra, hogy futamgyőzelmeket és világbajnoki címeket szerezzen. És ahogy azt korábban is elmondtam, ha egy Mercedes-ülés elérhető lenne, nem gondolom, hogy lenne olyan versenyző, aki nemet mondana rá.”

„A Mercedes a legjobb csapat, nagyon dominánsak, szóval ki ne akarna élni a lehetőséggel, hogy az autójukat vezesse?” – tette fel a kérdést a 22 éves versenyző.

