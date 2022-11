Russell: nem lesz a legizgalmasabb dolog a Las Vegas-i pályán vezetni

Miután a Forma-1 nemrégiben bejelentette a 2023-as versenynaptárát, a jövő év végén debütáló Las Vegas-i Nagydíjat hivatalosan is bemutatták a közönségnek egy sajtótájékoztató keretein belül.

Az új nyomvonal vérbeli amerikai pálya, rengeteg hosszú egyenessel tarkítva, ráadásul a márciusi leleplezés óta a szervezők kibővítették egy kanyarkombinációval. George Russell arra számít, hogy a végleges elrendezésnek köszönhetően elképesztően gyors pálya lesz, de nincs meggyőződve róla, hogy kihívást jelent majd a pilótáknak.

„Sosem egyszerű Forma-1-es autót vezetni egy ilyen gyors pályán. Nem hiszem, hogy itt lesz a legizgalmasabb versenyezni“ - mondta a brit a pálya bemutató rendezvényén múlt hétvégén.

„Úgy érzem, hogy ezt a pályát a nézők szórakoztatására találták ki. Minden adott egy eseménydús versenyhez, az előzésekhez és úgy gondolom, hogy a rajongók számára izgalmas lesz a futam. De hogy őszinte legyek, nem is nagyon érdekel én hogy érzem magam a volán mögött, amíg az élen vagyunk“ - jegyezte meg Russell.

A Las Vegas-i pálya tizenhét kanyarból áll, hossza pedig 6.1 kilométer, és már most csillagászati összegekért lehet belépőket vásárolni. Mint ismert, a következő F1-es szezonban három alkalommal is ellátogat a száguldó cirkusz mezőnye az Egyesült Államokba, Las Vegas mellett továbbra is a versenynaptár része lesz Austin és Miami.

