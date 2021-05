George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc és Alexander Albon gyakorlatilag egyszerre érkeztek az F1 világába, ráadásul kifejezetten jó viszont ápolnak egymással.

A múltban Lewis Hamilton és Nico Rosberg esetében már láttunk olyat, hogy a korábbi jó barátokból a nagy tét hatására ha nem is ellenségek, de távolságot tartó riválisok váltak.

„A kapcsolatunkat jónak mondanám, már csak azért is, mert a pályán sosem történt közöttünk komoly következményekkel járó eset” – nyilatkozta Russell az In The Fast Lane podcastben.

„Még sosem ütköztünk egymással a pályán. Landóval szoros csatát vívtunk az F2-ben, de nem volt igazi kerék a kerék elleni küzdelmünk, és sosem ütköztünk egymásnak – nincs okunk arra, hogy utáljuk egymást.”

„Valami ilyesmi lehetett Lewis és Rosberg között. Ők is jó barátok voltak, majd néhány ütközés és egy szoros bajnoki versenyfutás hatására a barátságnak vége lett.”

A négy versenyző közül már csak Russell az, aki – egy futamot leszámítva – nem bizonyíthatta versenyképes autóban képességeit. A brit úgy véli, a teljes generációjuk profitál abból, ha valamelyikük az élen küzd.

„Szerintem a teljes generációnknak jót tesz, ha valaki közülünk egy nagy csapatban tud bizonyítani. Már nem vagyunk újoncok, a lehető legjobb eredmények elérésére törekszünk.”

„Már több, mint 10 éve hajtjuk egymást a versenypályákon. Az elmúlt évtizedet egyazon sorozatokban töltöttük, és együtt jutottunk el idáig” – fogalmazott Russell.

