Russell nem igazán örült, hogy ilyen "kaotikus" módon dőlt el a dobogó sorrendje

Az Aston Martin egy ötmásodperces büntetést töltött le a bokszban, amiért Alonso rosszul állt fel a rajtrácsra, azonban újabb büntetés került kilátásba, amikor kiderült idő előtt hozzáért az emelő az autóhoz.

Ezért végül egy tízmásodperces bírságot is kapott a futam után – George Russell viszont végig azt hitte, öt másodpercre kell tőle maradnia. Az egész azonban nem számított: az Aston Martin fellebbezett és a versenybírók nekik adtak igazat.

„Nagyon kaotikus volt, mert tudtuk, hogy van egy ötmásodperces büntetése, amiért nem a rajtkockába állt be. Nem tudtam, hogy a biztonsági autó alatt ezt letöltötte. Az újraindítás után Lewis próbált megelőzni, de mondtam, hogy ne harcoljunk most, mert kellhet a gumi a végén. Aztán a csapat mondta, hogy már letöltötte a büntetését, ami kicsit összezavart és felbőszített.”

„Csak az utolsó öt körben tudtam meg, hogy lehet, van egy másik büntetés is. Akkor húztam bele mint egy őrült, hogy ledolgozzak a hátrányból, de őszintén, Fernandónak és az Astonnak sokkal jobb volt a tempója és egyelőre nagyon jónak tűnnek.”

A Mercedes teljesítményjavulásáról Russell azt mondta: „Egyértelműen a jó irányba léptünk. Szerintem elsősorban most sikerült kihozni mindent az autóból. Nagyon erős időmérőnk volt, azt élveztem. Nagyon örülök a negyedik helynek is, mert szerintem ez volt az elérhető maximum. Jól éreztem magam, az autó is jó volt és még van teljesítmény a tarsolyunkban.”

Toto Wolff szerint "már most hatalmas lépéseket tettek" az autó újratervezésében.