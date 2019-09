Russell nem haragszik Grosjeanra, és megküzdene Hülkenberggel

George Russell idén eddig az összes versenyt be tudta fejezni, de Szingapúrban megszakadt a nagy sorozat, amikor összeakadt Romain Grosjean autójával, és a brit újonc kiesett. Az FIA versenybalesetnek minősítette az esetet, de a Williams pilótája inkább a franciát hibáztatta, akivel nincs haragban, mint azt láthattuk egy korábbi képen is, amit egy magángépen készítettek Szocsi felé.

„Beszéltem Romainnel, és nemcsak futólag. Már vasárnap este váltottunk egymással pár üzenetet, hogy mi is történt odakint a pályán és nem értettünk egyet azzal, ahogy a dolgok végződtek. Ugyanakkor mindketten felnőttek vagyunk, és nincs szükség arra, hogy haragban legyünk.”

„Nyilvánvalóan rendkívül frusztráló volt kiesnem, amivel megszakadt a nagy sorozatom. Egy ilyen verseny után ez különösen rossz, amiben több volt a potenciál, mint amit valójában megmutattunk, de tudják, ez nemcsak erről a szezonról szól, hanem az egész motorsportról is. Van ilyen, amikor lekerülsz a földre, majd újra fel kell állnod.”

„Romain előtt kellett volna kvalifikálnunk magunkat, valamint a rajt elején sem kellett volna elvesztenem az első szárnyamat. Máskülönben nem kerültem volna abba a helyzetbe, amikor később Romain ellen harcoltam. Szóval szombaton jobb munkát kellett volna végeznünk, ez tény, és akkor vasárnap nem vagyunk abban a helyzetben.”

„Versenyzőként a lehető leggyorsabb akarok lenni, mert minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy bizonyítsak, mindenkinek, aki körülöttem van, valamint magamnak is. Végül azonban csak saját magamra koncentrálok, és a munkámra, a mérnökeimre, és így tovább... De igen, úgy érzem, hogy kész vagyok átvenni az irányítást, vezetni a csapatot, még akkor is, ha újonc vagyok.”

„Ugyanakkor valószínűleg akkor is boldog leszek, ha egy olyan tapasztalt srác jön mellém, mint Hülkenberg, akinek jó hírneve is van. Biztos vagyok benne, hogy tanulhatnék néhány dolgot tőle, ami egyúttal remek lehetőséget kínál számomra, hogy bemutassam, mit tudok ellene. Én azonban most csak végzem a munkámat, nem tehetek ennél tovább. Mindenkit motiválni próbálok, aki itt van, mivel egy versenyzőnek nemcsak vezetnie kell. Ez teljesen normális, és így van rendjén. Van azonban, amire én sem vagyok hatással, de amire igen, azért mindent megteszek.”