Russell: nem érdemeljük meg a második helyet!

A Mercedes már a hétvége elején sejtette, hogy ezúttal talán nem lesznek olyan gyorsak, mint Zandvoortban, ez pedig végül be is igazolódott, hiszen a közelében sincsenek most a Red Bull és a Ferrari tempójának.

A futamon persze mindig erősebbek, így Russell most is bízhat a jó vasárnapi sebességében, de ő maga nem számít könnyű harcra, és érzése szerint hátulról ketten is levadászhatják majd a büntetettek közül.

„Úgy érzem, az edzés nem nekünk kedvezően alakult. Az elején még csak pár tizedre voltunk a Ferraritól, és azt gondoltam, talán három-hét tized környékén lesz majd valahol a hátrányunk, de helyette a végén 1,4 másodperc lett, ami sokkoló.”

„A Q3 pedig eléggé káoszos volt, és mi kockáztattunk azzal, hogy egy új szett lágyat meghagytunk a futamra. Ennek fényében örülök, hogy Lando vagy Fernando nem került elénk, mivel velük harcoltunk a második helyért.”

Ami magát a versenyt illeti, Russell még nem tudja, mire számítson, de érzése szerint Charles Leclerc ellen talán lehet keresnivalója, de Max Verstappen feltartóztatására nem lát esélyt. „Kár érte, hogy ennyire le vagyunk maradva. Úgy vélem, saját magunkra kell most fókuszálnunk.”

„Azt a múlt héten és Budapesten is láthattuk, hogy amikor a nálunk gyorsabb autókkal akarunk harcolni, akkor csak a saját versenyünket tesszük tönkre vele. Charles ellen harcolhatunk majd, de Maxot lehetetlen lesz megtartani, mert jóval gyorsabbak.”

„Megpróbálunk majd Checo és Carlos előtt maradni, akik majd a mezőnyön átvágva fognak érkezni. Verstappen viszont vélhetően már 15 kör után vezetni fogja a futamot. Itt nem olyan könnyű előzni, mint Spában, de a mutatott tempójuk miatt átvágnak majd a mezőnyön” – vélekedett a mercedeses, akinek azért így is jó esélye nyílhat egy dobogós helyezésre.

