Russell: Nem a többiek gyorsulnak, a Mercedes lassul

Russell volt a második leggyorsabb a Mercedes W15-tel a dzsiddai utcai pályán tartott második szabadedzésen, majd a hetedik helyre kvalifikálva magát végül egy helyet előrelépve a hatodik lett az ötvenkörös verseny végén.

Ezt az egy helyet a versenyt egy ponton vezető Lando Norristól vette el, aki a nyolcadik helyre csúszott, miután úgy döntött, a McLarennel meghosszabbítja az első etapot, míg a többiek a Lance Stroll balesete miatt elrendelt biztonsági autós fázist kihasználva már az elején kijöttek a bokszba.

Russell a versenyhétvégét a bahreini szezonnyitóhoz hasonlította, ahol Lewis Hamiltonnal elfoglalták a második szabadedzésen az első két helyet, Russell pedig a harmadik helyről rajtolva ötödik lett. Azonban úgy látja, ahelyett, hogy a többi csapat találna magára a hétvégék alatt, a Mercedes „lassul” az edzések között:

„Még mindig próbáljuk megérteni az autót, mert az előző két hétvége egyes pontjain komoly teljesítményt tudtunk mutatni. Az első szabadedzésen azonnal a tabella élén voltunk, mindig az első háromban. A második szabadedzésen másodikak voltunk, aztán mindkét hétvégén elillant a tempónk.”

„Itt nem a versenytársaink gyorsabbak, mi leszünk lassabbak, meg kell értenünk, hogy miért. De így is szoros a helyzet, köztünk, a McLarenek, az Astonok között. Charles (Leclerc – a szerk.) csak egy picivel van előttünk. Egy kicsit jobban bele kell ásnunk magunkat a dolgokba.”

Russell közel negyven másodperccel a győztes, Max Verstappen mögött ért célba, aki mellé Sergio Perez és Leclerc állhattak a dobogóra. Előtte végzett még a másik McLarennel Oscar Piastri és Fernando Alonso a versenyben maradt Aston Martinban.

Russell és Hamilton is pattogásra panaszkodtak a hétvége során, de a Motorsport.com kérdésére előbbi elmondta, a W15-ös problémái szerteágazóbbak ennél: „Szerintem több van emögött. Nagyon összetett ez a dolog manapság, nagyon bonyolultak ezek az autók. És akkor még a gumikról nem is beszéltünk, a gumikkal is nagyon nehéz bánni. Egyelőre nem tudom a válaszokat.”

Hamilton mindeközben kijelentette, változásokat vár a csapatától.