Russell nagyon jó véleménnyel van Latifiről, szerinte a kezdetektől közel lesz hozzá

George Russell, a Williams versenyzője örökkévalóságnak érzékelte az F1-es szünetet, és elmondta, nagyon jó érzés, hogy újra ott lehetnek a helyszínen. Ez először az Osztrák Nagydíj volt a Red Bull Ringen.

„Olyan érzés volt, mintha soha nem térnénk vissza. Nagyon furcsa volt. De kiváló érzés, hogy újra itt lehetünk, és hogy láthatom a csapatot, hogy láthatom az autót, és alig várom, hogy pénteken be is üljek az autónkba.”

Milyen előnyöket jelentett az esport a szórakozáson kívül? Jó érzés volt megverni a játékban a barátaidat?

„Jó lett volna, ha kapok egy trófeát a bajnokság végén… de komolyra fordítva a szót, kiváló volt maga a kezdeményezés. Ez eleinte még szórakozásnak indult, főleg az első napokban, amikor még saját magunk versenyeztünk: nevetgéltünk, szórakoztunk, itt-ott nekimentünk egymásnak. Fantasztikus volt!”

„És aztán jött a dolog kompetitív oldala a virtuális nagydíjakkal, amelyeket rendkívül élveztem. Formában is tartott a dolog, hiszen ott is volt időmérő, ott is volt rajt, ott is kialudtak a lámpák, amire reagálnunk kellett, miközben az összes autó közel volt egymáshoz. Szerintem jó hatással volt rám az esport, de hogy mennyire, az majd a következő napokban fog kiderülni. Az viszont egyértelmű, hogy élveztem a dolgot.”

Mekkora kihívást fog jelenteni neked az újdonsült csapattársad, Nicholas Latifi?

„Egyértelműen kihívást fog jelenteni. Nyilvánvalóan nehéz dolga lesz Nicholasnak, hiszen ez lesz az első éve az F1-ben, és erre hosszú hónapokat kellett várnia. Viszont szerintem ha választani lehetne, hogy hol debütálj, akkor szerintem ezt a pályát választanád: a Red Bull Ringet jól ismerjük, és a szezon legrövidebb pályája.”

„És a különbség főleg akkor mutatkozik meg, ha Melbourne-nel hasonlítod össze, mivel Ausztrália valószínűleg a lehető legnehezebb helyszín egy újonc számára. De egyébként biztos vagyok abban, hogy jól fog teljesíteni, meglehetősen sok kört teljesített már Forma-1-es autóban, és mindig gyors volt, tehát biztos vagyok abban, hogy a kezdetektől fogva ott lesz a sarkamban.” – nyilatkozta Russell.

