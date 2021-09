Russell: nagyon gyorsan aláírtuk a mercedeses szerződést

Hasonlóan Kimi Räikkönen 2007 előtti ferraris igazolásához, a George Russell – Mercedes átigazolás is megkapta a sport legrosszabbul őrzött titka címet, miután hónapokkal a bejelentés előtt egyértelművé vált, hogy a Mercedes Valtteri Bottas helyett a juniorversenyzőjével folytatja 2022-től.

A brit pilóta elmondása szerint ő valóban csak a nyári szünetet követő Belga Nagydíj előtt tudta meg, hogy jövőre már a gyári csapat versenyzője lesz – amit nehéz is volt magában tartania, ugyanakkor a tárgyalások közte és az F1-es csapat között nagyon gyorsak voltak.

„Igen furcsák voltak a körülmények” – mondta Russell a bejelentését megelőző időszakról. „Eddig is a Mercedes menedzselte a karrieremet, én is nagyon jól ismerem őket, és ők is kívülről-belülről engem.”

„Nem kellett úgy odamennem hozzájuk, hogy el kell adnom magamat, mert pontosan tudták, hogy mire számíthatnak tőlem.”

„Egyedül rajtuk múlt, hogy engem választanak, vagy a stabilitást Valtterivel, ami igen sikeresen működött az elmúlt pár évben.”

„A tárgyalások azonban igen gyorsak, célirányosak és egyszerűek voltak. A döntésük után nem telt el sok idő a szerződésünk aláírásáig, ami nagyszerű volt.”

„Most azonban ezt végre magunk mögött tudhatjuk, és koncentrálhatunk a szezon maradék versenyire, mielőtt rátérnénk 2022-re” – zárta gondolatait Russell, aki az Olasz Nagydíjon is pontot szerzett a Williamsnek.