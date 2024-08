Russell „motivált” és egyértelmű célja van 2025-re

Russell megérkezése a Mercedeshez éppen egybeesett az istálló hanyatlásának kezdetével, így két éven át nem sok babér termett neki a korábban egyeduralkodó csillagosoknál. És bár eleinte az idei szezon sem nézett ki túl jól, a csapatnak azóta sikerült gatyába ráznia a W15-öst, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy az utóbbi négy futamból hármat ők nyertek.

Russell Ausztriában némi szerencsével tudott diadalmaskodni, Silverstone-ban és Belgiumban viszont balszerencsés volt, hiszen előbbi helyszínen a pole-ból rajtolva technikai hiba miatt kiesett, míg a legutóbbi hétvégén ugyan győzött, de aztán kizárták a versenyből. Ezen futamokon viszont Lewis Hamilton tudta learatni a babérokat, a győzelem tehát házon belül maradt.

A csapat javuló tendenciája tehát egyértelműen tetten érhető, és Russell, aki Hamilton távozása révén jövőre már a Mercedes vezérpilótája lehet, fontosnak tartja a hátralévő versenyeket a 2025-ös bajnoki küzdelem szempontjából.

Amikor a MotorsportWeek megkérdezte tőle, ezt a szezont egyfajta alapozásnak tartja-e a jövő évi bajnoki csatához, ő így felelt: „Igen, mindenképp. Mindannyiunk számára nehéz évek voltak, miközben próbáltuk olyan szintre hozni az autót, hogy folyamatosan a győzelmekért mehessünk.”

„Én azonban annyira motivált és izgatott vagyok az év második fele miatt, amivel végső soron már a 2025-ös évet készítjük elő. Ha pedig megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor nincs oka annak, hogy miért ne lehetnénk harcban. Ha a szezon Montrealban indult volna, akkor a tabella teljesen máshogy festene. Most tehát nagyszerű lesz.”

„A többi csapat is annyira motivált, hogy visszatérjen az élre, a McLaren, a Ferrari, mi is. Biztosan nem lesz tehát könnyű, de remélhetőleg remek csatát fogunk látni.” Mindezektől függetlenül a Mercedesnek azért bőven akad még feladata, hiszen a formájuk eléggé ingadozó volt a szezon során és olykor még a versenyhétvégék alatt is.

„Sok szempontból furcsa volt ez az idény, mert Ausztriában és Barcelonában például elég messze voltunk. Nem is tudtuk rá egyértelműen a válaszokat. Montrealban és Silverstone-ban eközben rendkívül gyorsak voltunk, és volt pár ötletünk, miért lehetett ez, de mégsem értettünk mindent. Úgy gondoljuk a hőmérséklethez mindenképpen köze van.”

Az idény eddigi részét nézve valóban úgy tűnik, hogy a Mercedesnek a melegebb időjárás mellett általában kevésbé megy jól, a hűvösebb helyszíneken viszont erősen muzsikálnak. Ez mindenképpen egy olyan terület, ahol meg kell próbálniuk javítani, ha idén további sikereket akarnak elérni, jövőre pedig újra komolyan harcba akarnak szállni a világbajnoki címért.

