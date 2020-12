Russell még az időmérőn is rossz gombokat nyomott a Mercedes kormányán

George Russell először vezette a pénteki szabadedzéseken a 2020-as Mercedes W11-et, miután Lewis Hamilton elkapta a koronavírust, Toto Wolff pedig egy merész húzással „kölcsönvette” a juniorpilótájukat, így a mezőny talán leglassabb autójából egyből a leggyorsabba ült át.

Az F2-es bajnok Russell nem is vallott szégyent, mindössze 26 ezreddel kapott ki az időmérőn Valtteri Bottastól. Russell beilleszkedése azonban korántsem volt zökkenőmentes, kezdve azzal, hogy alig fért be a Lewis Hamiltonra méretezett autóba, a szokásosnál egy mérettel kisebb cipőt kell hordania, és akkor még ott van a kormány, ahol a Williams az utolsó képviselője a rögzített képernyős megoldásnak, amit például a Red Bull is éveken keresztül használt, egészen 2015-ig.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére, hogy volt-e olyan dolog, amit kifejezetten el kellett felejtenie az előző versenyhétvégéről, Russell így válaszolt:

„Valószínűleg jobban sikerült volna minden, ha teljesen tiszta lappal érkezem, és nem úgy, hogy a pályán – nos, legalábbis a felén – a múlthéten még versenyeztem. A teljes előző hetem arról szólt, hogy megjegyezzem a fékpontokat, hol kell elfordítani az autót, ez az autó azonban teljesen másmilyen.”

„Akkor még jöttek a különböző procedúrák megtanulása, az új gombok. Az első szabadedzés még nagyon zavaros volt, össze vissza nyomkodtam a gombokat. Még az időmérőn is, amikor egyszer véletlenül üresbe tettem az autót valami más helyett.”

Russell elmondása szerint azért is volt nehéz a hirtelen váltás, mert „már annyira összeszokott a Williamsszel,” hiszen 2019 óta náluk versenyez. „Egy idő után már nem is gondolkozol ezeken a dolgokon, egyszerűen megtörténnek” – tette hozzá Russell.

George Russell, Mercedes-AMG F1, in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A Mercedes megpróbálta a lehető legjobban átvariálni a dolgokat, hogy könnyebb dolgom legyen, de így is óriási munka, és egy kis idő kell, egy pár verseny kellene ahhoz, hogy mindent megértsek.”

Russell viccelődött is ezzel, és elmondta, ha Wolff még több időt adna neki a Mercedesben, akkor biztosan sikerülne. „Toto, még egy pár versenyt kérek, és akkor menni fog” – zárta a brit pilóta.

Hogy Russell tényleg csak önfeledten viccelődött-e egy újabb lehetőséggel, vagy sem, még nem tudjuk, de miután Abu-dzabi messze a legszigorúbb feltételekkel engedi be az F1-gyet az országba, és Toto Wolff a Sky-nak adott interjúja során elhintette, hogy Lewis még mindig ágyban fekszik, lehet, hogy a jövőhéten is szüksége lesz a Mercedesnek Russellre.

Az F1-nek mindössze 10 charter járattal, egyszerre kellene elhagynia Bahreint a keddi nap folyamán, számolt be a helyszínen lévő munkatársunk, Adam Cooper, és hozzátette, ő sem tudja még, hogy amennyiben keddig nem ad negatív mintát Hamilton, de mondjuk csütörtökön már igen, akkor kivételeznének-e vele a hatóságok.

Ajánlott videó: