Russell maga is elismeri, hogy nehéz vele a közös munka

Russell idén is a grove-i istálló versenyzője maradt, ez pedig azt jelenti, hogy már a harmadik F1-es idényét kezdi meg náluk. Capito szerint nem könnyű a munka Russell-lel, de mindezt jó értelemben mondta.

„Azért sem könnyű vele együtt dolgozni, mert sokat követel. Én azonban szeretem az olyan versenyzőket, akik ilyenek, akik mindig ösztönzik az istállót és sosem elégedettek, mert belőlük lesznek később a világbajnokok.”

Russell most maga is elismerte, hogy sokat kér, de mindezt azért, hogy a lehető legjobbat hozhassa ki mindenkiből a Williamsnél.

„Ha sokat kérsz, akkor annak konstruktívan kell történnie, és örülök, hogy ezt ők is így látják” – nyilatkozta a fiatal brit a The Expressnek.

„Nem könnyű velem dolgozni, mert mindig többre sarkallom ezeket a srácokat minden egyes területen. Nem számít, hogy a mérnökökről, a tervezőkről, az aerodinamikusokról vagy a marketingesekről van-e szó, én mindig többet akarok, hogy ők is jobban teljesítsenek. Azt hiszem, én már csak így működöm” – ismerte be.

Ha pedig a téli felkészülésről van szó, Russellnek most csak egyetlen teljes napja volt az új autóban, mielőtt a jövő héten már megkezdődne a versenyszezon. Ennek kapcsán kifejtette, hogy természetesen nem volt ideális a helyzete, de a többieknek sem volt sokkal több idejük.

„Szerintem biztosan hatással van ez rád pilótaként. Egész télen nem vezettünk, így nehéz egyetlen napot kapni, ez nem valami sok, ha belegondolunk, hogy mondjuk Roger Federer az utóbbi 20 évben vélhetően minden egyes nap teniszezett.”

„Tényleg van hatása, de mindenki ugyanabban a csónakban evez, és ez másfajta kihívásokat is rejteget magában, ami azt is jelenti, hogy lesznek lehetőségek is. A mi helyzetünkben nekem nincs ellenvetésem, hogy csak egyetlen napot tölthettem az autóban” – zárta mondandóját Russell.

